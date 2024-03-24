張蘭狂蹭大S出事了！單日爽賺2千萬直播遭封 汪小菲也上不了熱搜
大S（徐熙媛）、汪小菲離婚後繼續開撕舊愛，繼22日汪小菲衝到大S的信義區豪宅吵鬧、舉報大小S濫用史蒂諾斯（Stilnox）藥物，遭大S律師打臉：「毛髮、尿液精密鑑定結果無不法情事。」鷸蚌相爭「最大利益者」的前婆婆張蘭，當然不忘蹭熱度開酸大S，但有網友發現她抖音直播間被「封號」，兒子汪小菲疑似也因為形象太負面，鬧個不停還上不了微博熱搜榜。
記者黃雅琪／綜合報導
汪小菲的媽媽張蘭，在兒子與大S離婚後逐漸走鐘，張蘭靠著兩人離婚後鬧翻新聞，在抖音直播帶貨蹭熱度，曾經學過大S現任丈夫具俊曄打碟、模仿大S弔唁許慶祥（小S公公）穿搭，蹭好蹭滿大S一家人，開賣床墊、滷蛋、綠茶等物品，曾經創下單日超過525萬人民幣（約台幣2320萬元）的超狂業績，如今張蘭的抖音直播間被「封號」，再度引起網友熱議。
事實上，張蘭的抖音直播間已經不是第一次被封號，過去她就曾因為「未遵守平台規章制度」被封過，當時張蘭表示：「有些功能功效不能誇大，說錯話就應該罰！」坦承因為自己言論過於誇大的關係，才會導致直播間被封號。其實大S、汪小菲離婚鬧劇吵到今天，中國大陸網友也看得很疲乏了，人間清醒的呼籲：「大家都不看，他們兩邊就鬧不起來了，少看、少聽、少想，這些人都是演員。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995