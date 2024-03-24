桃園警匪槍戰！勇警中彈開12槍反擊 張善政：全力支持嚴正執法
一名43歲男子楊景隆昨深夜駕駛BMW轎車，持槍掃射桃園警分局景福派出所後逃逸，警方在追捕時與楊男槍戰，楊男最後落網，但埔子派出所22歲蔡姓警員在槍戰中左肩中彈，仍英勇反擊連開12槍，所幸手術後已轉入病房休養。桃園市長張善政說，公權力不容挑戰，全力支持桃園市警局嚴正執法。
記者何哲欣／綜合報導
張善政在臉書說，昨晚深夜，桃園發生警匪槍戰，感謝市警局同仁戮力維護治安，在第一時間就逮捕嫌犯，沒有造成更多危害。不幸的是，有一名蔡姓員警攔檢時左肩中彈，倒地後仍英勇開槍反擊，好在未傷及動脈及骨頭，這名同仁已在清晨完成手術並轉入病房，目前在醫院休養中。
張善政說，得知消息後，他相當關心這名員警的狀況，考量同仁的手術剛結束，正是重要的休養時間，除了請警察局吳坤旭局長先表達關心，他也趕快聯繫相關單位，務必給予最佳的治療與照顧。稍後待同仁狀況穩定，他也會到醫院當面慰問，為員警加油打氣。
張善政說，關於此次槍擊案，警方已在進行蒐證，任何與此案有關的嫌疑人士，包括提供槍枝等，一定會嚴懲不貸。「公權力不容挑戰 我們有絕對的信心與決心，一定會將擾亂治安的不法分子繩之以法，不容其公然挑釁，危害桃園的治安環境。」