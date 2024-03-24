太玄了！大谷翔平與水原一平「互動很詭異」 名捕搖頭表示不解
日前洛杉磯道奇隊前往韓國首爾，與聖地牙哥教士進行海外開幕戰，然而卻突然爆出隨行翻譯水原一平非法簽賭，且涉嫌盜用大谷翔平大筆資金火速遭球團開除，不過在水原簽賭案曝光前夕，他與大谷翔平一如往常在板凳區有說有笑的畫面，讓前大聯盟捕手AJ Pierzynski感到十分困惑，直呼很詭異。
記者路皓惟/綜合報導
在「FOUL TERRITORY」的YouTube節目中，前白襪隊捕手AJ Pierzynski提到，在海外開幕戰最後一局轉播單位捕捉到的大谷和水原一起談笑的畫面，讓他感覺「一切都很奇怪」。Pierzynski無法理解，為何在這種嚴肅的狀態下，兩人還能如此輕鬆地交流。
美媒《ESPN》曾在開幕戰前數小時對水原一平進行採訪，當時水原對於即將爆發的風暴似乎已有所預感。而在比賽後不久，水原一平就在休息室向全隊坦白了一切，並隨即被球隊解雇。
這起事件不僅讓人重新思考職業運動員和工作人員之間的關係，也暴露了職業運動圈內潛藏的問題，Pierzynski搖頭表示不解，「如果我是大谷的話，我不會想在那種場合跟他混在一起。就像『嘿，兄弟』這樣，這一切都太玄了。」
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