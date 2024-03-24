金賽綸曾被封「最美童星」！酒駕肇逃毀事業　爭議懶人包一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
事發過後，金賽綸為了挽救形象，承諾自己不會再碰酒精，還將名下擁有的車子全都出售，並向酒駕波及的受害者親自道歉，支付賠償損失，還在IG上曬出自己身穿咖啡廳制服，站在收銀台工作的模樣，營造出自己洗心革面的氛圍，沒想到立刻被總公司打臉，員工名單中並沒有金賽綸的名字，引發外界狂酸她「做戲」。
不僅如此，判決還未出爐，金賽綸又被《D社》（Dispatch）爆料，在一間德州撲克酒吧飲酒狂歡，霸氣下籌碼，形象再度受到嚴重打擊，連當時拍攝的新戲《獵犬》都受到波及，劇組原先承諾會盡力刪除金賽綸的片段，但上線後卻被發現她還是有大量戲分，引發網友質疑，沈寂將近2年，金賽綸才在IG曬出美照，還出演EI brothers的歌曲〈Bittersweet〉MV，卻還是有大批網友對此感到不滿。
如今金賽綸又手滑流出她和金秀賢的貼臉照，再度引發爭議，儘管她立刻就刪除，消息卻已經在網路上瘋傳，不少網友質疑，金賽綸是不滿金秀賢和金智媛在《淚之女王》中的吻戲，金秀賢所屬的經紀公司Goldmedalist也火速撇清，表示照片是兩人在同間公司時拍攝，「金賽綸此行為的意圖是什麼，我們不得而知。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道