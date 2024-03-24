金賽綸IG手滑上傳「跟金秀賢的親密貼貼照」秒刪　全世界看傻眼！

金賽綸曾被封「最美童星」！酒駕肇逃毀事業　爭議懶人包一次看

▲金賽綸因為酒駕肇逃，演藝事業幾乎全毀，如今又爆出親密貼臉金秀賢，再度引發爭議。（圖／金賽綸IG）
▲金賽綸因為酒駕肇逃，演藝事業幾乎全毀，如今又爆出親密貼臉金秀賢，再度引發爭議。（圖／金賽綸IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

23歲南韓演員金賽綸童年和元斌合作電影《大叔》，可愛靈動模樣被封為「最美童星」，本來有大好前程，然而2022年她酒駕撞上變電箱，導致她的形象全毀，演藝事業受到嚴重影響。如今金賽綸再度躍上新聞版面，竟是因為手滑發出和金秀賢的親密貼臉照，對此，網友也整理出她過去所有的爭議事件。

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▲金賽綸因酒駕賠上所有財產。（圖／金賽綸IG）
▲金賽綸因酒駕演藝事業陷入沈寂。（圖／金賽綸IG）
金賽綸2022年爆出酒駕肇逃事件，當時她拒絕現場酒測，強硬要求要抽血檢驗，但最後結果卻是體內酒精濃度高到需要吊銷駕照，加上她神隱多日不願正面回應，清純人設全毀。最後金賽綸被處以2000萬韓元（約46萬元新台幣）罰款，儘管她採訪時公開道歉，「真的非常抱歉，酒後駕駛本來就是錯誤的，我對此無話可說。」仍無法平息網友怒火。

▲金賽綸一身黑衣出庭，短暫接受訪問。（圖／翻攝自Dispatch臉書）
▲金賽綸一身黑衣出庭，短暫接受訪問並道歉。（圖／翻攝自Dispatch臉書）
事發過後，金賽綸為了挽救形象，承諾自己不會再碰酒精，還將名下擁有的車子全都出售，並向酒駕波及的受害者親自道歉，支付賠償損失，還在IG上曬出自己身穿咖啡廳制服，站在收銀台工作的模樣，營造出自己洗心革面的氛圍，沒想到立刻被總公司打臉，員工名單中並沒有金賽綸的名字，引發外界狂酸她「做戲」。

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▲金賽綸曬出自己在咖啡廳收銀台工作的模樣，卻火速被總公司打臉。（圖／金賽綸IG）
不僅如此，判決還未出爐，金賽綸又被《D社》（Dispatch）爆料，在一間德州撲克酒吧飲酒狂歡，霸氣下籌碼，形象再度受到嚴重打擊，連當時拍攝的新戲《獵犬》都受到波及，劇組原先承諾會盡力刪除金賽綸的片段，但上線後卻被發現她還是有大量戲分，引發網友質疑，沈寂將近2年，金賽綸才在IG曬出美照，還出演EI brothers的歌曲〈Bittersweet〉MV，卻還是有大批網友對此感到不滿。

▲金賽綸更新社群網站，被疑為了復出試水溫。（圖／翻攝金賽綸IG）
▲金賽綸更新社群網站，被疑為了復出試水溫。（圖／翻攝金賽綸IG）
如今金賽綸又手滑流出她和金秀賢的貼臉照，再度引發爭議，儘管她立刻就刪除，消息卻已經在網路上瘋傳，不少網友質疑，金賽綸是不滿金秀賢和金智媛在《淚之女王》中的吻戲，金秀賢所屬的經紀公司Goldmedalist也火速撇清，表示照片是兩人在同間公司時拍攝，「金賽綸此行為的意圖是什麼，我們不得而知。」

▲金賽綸跟金秀賢相差13歲，網友好奇2人怎麼搭上線的。（圖／金賽綸IG）
▲金賽綸手滑流出兩人的親密貼臉。（圖／金賽綸IG）
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