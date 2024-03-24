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再炮北市府！柯文哲：錯就錯了改掉就好「鬼扯什麼費率」

▲柯文哲再轟北市府台智光案。 （圖／民眾黨提供）
▲柯文哲再轟北市府台智光案。 （圖／民眾黨提供）

記者邱新博／台北報導

國民黨議員陳重文涉入警用監視器弊案，北市副市長李四川點出台智光案問題在於費率、非柯講的速率。民眾黨主席柯文哲今（24）日受訪時則再度反擊，為何國民黨不敢開臨時會？問題不在費率而是在速率；為什麼要全部用3M傳輸，而且「合約是國民黨簽的」。柯文哲說，錯就錯了，改掉就好了，鬼扯什麼費率是他訂的。

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民眾黨主席柯文哲今天出席張啓楷嘉義服務處揭牌儀式並接受媒體聯訪。媒體問及，李四川昨天表示柯文哲在2017年的時候不但沒有跟台智光解約還訂了一個新約，然後在並於2020年注明說3M的費率是兩千兩百元。

柯文哲表示，這件事情已經鬧了很多天了「我覺得是這樣，如果有錯改掉就好。」他問幾個問題，第一、國民黨為什麼不敢開臨時會？如果你是坦蕩蕩的你覺得沒問題 ，你就去議會接受質詢，為什麼你們不敢開臨時會？

第二，費率是柯文哲訂的沒有錯，為什麼同樣的費率柯文哲的預算是4.6億，你講完變成5.5億多了9千萬？第三，對於台北市政府一萬多支的攝影機，是應該全部用3M來傳輸呢，還是如果2M可以解決就用2M，3M的有需要的才用3M，「應該是哪一種？這很清楚，今天的問題不是費率，今天的問題是為什麼你要全部用3M。」

柯文哲微帶怒意說，「這件事情我昨天已經講過一遍，我今天可以不厭其言再講一遍。」第一，這個約是郝龍斌簽的，一簽就簽25年；台灣還是一個法治的國家，他當時就說這個約以後會出問題。但是這樣一個法治國家不能說會有問題就停掉，所以只能盡最大的力量去介入它。

第二，在議會加但書是國民黨加民進黨，「你們加那個但書，我提出覆議，你們國民兩黨聯合再把它駁回，然後我大動作開記者會，而且講得難聽喔，財團勾結議會，詐欺國家錢財 都已經講到這個樣子了 而且我要離開台北市政府，我最後一份公文我要特別寫，請下一任政府要處理。」蔣萬安說這個但書是議會做的，我也知道，「我的問題是你為什麼要配合議會但書？配合廠商的要求、而且是不合理的要求把所有台北市政府的攝影機全部改成3M」，這才是今天問題所在。

柯文哲說，不要在鬼扯，那個費率有什麼關係，而且當時沒有3M的這種傳輸費用的這種條約，因為在那個時候也沒有3M，所以那是按照那個母約費率的那個規則再去定那個規則出來，而且一開始是2800塊，我們把它抑價抑到2200，哪個地方不對。

柯文哲表示，還是那句話，費率是他訂的，「相同的費率我是4.6億，為什麼你是5.5億，多了9000萬；為什麼你要把台北市政府所有的攝影機全部改成3M傳輸數率的？」而且顧問公司有做報告，說不需要全部改成3M，「還有我柯文哲跟陳志明親自主持的專家會議，這都有會議紀錄；今天你們為什麼要配合廠商，配合廠商全部把它改成3M」

柯文哲最後說，「所以我為什麼不高興，錯就錯了，你在鬼扯什麼費率是我定的；對啊，同樣的費率為什麼你要多9000萬？這才是問題」。

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