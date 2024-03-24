再炮北市府！柯文哲：錯就錯了改掉就好「鬼扯什麼費率」

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柯文哲表示，這件事情已經鬧了很多天了「我覺得是這樣，如果有錯改掉就好。」他問幾個問題，第一、國民黨為什麼不敢開臨時會？如果你是坦蕩蕩的你覺得沒問題 ，你就去議會接受質詢，為什麼你們不敢開臨時會？
第二，費率是柯文哲訂的沒有錯，為什麼同樣的費率柯文哲的預算是4.6億，你講完變成5.5億多了9千萬？第三，對於台北市政府一萬多支的攝影機，是應該全部用3M來傳輸呢，還是如果2M可以解決就用2M，3M的有需要的才用3M，「應該是哪一種？這很清楚，今天的問題不是費率，今天的問題是為什麼你要全部用3M。」
柯文哲微帶怒意說，「這件事情我昨天已經講過一遍，我今天可以不厭其言再講一遍。」第一，這個約是郝龍斌簽的，一簽就簽25年；台灣還是一個法治的國家，他當時就說這個約以後會出問題。但是這樣一個法治國家不能說會有問題就停掉，所以只能盡最大的力量去介入它。
第二，在議會加但書是國民黨加民進黨，「你們加那個但書，我提出覆議，你們國民兩黨聯合再把它駁回，然後我大動作開記者會，而且講得難聽喔，財團勾結議會，詐欺國家錢財 都已經講到這個樣子了 而且我要離開台北市政府，我最後一份公文我要特別寫，請下一任政府要處理。」蔣萬安說這個但書是議會做的，我也知道，「我的問題是你為什麼要配合議會但書？配合廠商的要求、而且是不合理的要求把所有台北市政府的攝影機全部改成3M」，這才是今天問題所在。
柯文哲說，不要在鬼扯，那個費率有什麼關係，而且當時沒有3M的這種傳輸費用的這種條約，因為在那個時候也沒有3M，所以那是按照那個母約費率的那個規則再去定那個規則出來，而且一開始是2800塊，我們把它抑價抑到2200，哪個地方不對。
柯文哲表示，還是那句話，費率是他訂的，「相同的費率我是4.6億，為什麼你是5.5億，多了9000萬；為什麼你要把台北市政府所有的攝影機全部改成3M傳輸數率的？」而且顧問公司有做報告，說不需要全部改成3M，「還有我柯文哲跟陳志明親自主持的專家會議，這都有會議紀錄；今天你們為什麼要配合廠商，配合廠商全部把它改成3M」
柯文哲最後說，「所以我為什麼不高興，錯就錯了，你在鬼扯什麼費率是我定的；對啊，同樣的費率為什麼你要多9000萬？這才是問題」。