李四川6字批評 柯文哲：簡單的事早就做掉「哪輪的到你」
國民黨議員陳重文涉入警用監視器弊案，北市副市長李四川昨臉書貼文率先轟柯，引來柯文哲回應「議會藍綠聯合推翻我的覆議，蔣市府為何要配合議會不合理的但書」；李四川則親自在留言底下回「是非沒有顏色」。柯文哲今（24）日受訪時表示，如果任意停掉與台智光合作，找新的電信近來接會讓台北市1萬多隻攝影機出現空窗期的，沒有那容易；「我跟你講，簡單的事我早就做掉，哪裡輪到李四川。」
記者邱新博／台北報導
李四川昨下午在臉書率先對柯文哲開炮，柯則到李四川臉書下方留言回應，他當時提出覆議被藍綠聯手駁回，再開記者會、最後的公文寫的這麼明白，「為什麼你們還是這樣？」柯並指當時「議會藍綠聯合推翻我的覆議，蔣市府為何要配合議會不合理但書，與廠商的過分要求，明明大部分監視器用2M就可以，卻全面採用3M，藉此拉高預算。蔣市長與我的狀況不同，現在國民黨在議會有過半議員支持」。
李四川則在柯的留言底下親回「感謝市長的指教，施政沒有顏色，是非也沒有顏色。我們應該共同解決這個問題，因為市民要的是一個能解決市政問題的市長。」
柯文哲今天出席立委張啓楷嘉義服務處揭幕儀式時再度表示，一樣還是那個態度，錯就錯了，蔣萬安今天不敢出來，當然他派人出來。
柯文哲說，李四川說不合理為何八年部停掉，因為條約是前市長郝龍斌定的，台灣還是一個法制的國家，也不能說看這個，以後會有問題，就把停掉。
柯文哲說，當年在台北市政府內是有做過兵棋推演，如果把台智光的網路「說好我不幹了」，這個新的電信公司要進來接，那台北市這1萬多隻的攝影機是有空窗期的，除非是雙方合意解約、都願意配合，不然沒那麼容易。
柯文哲最後嗆，「我跟你講，簡單的事我早就做掉，哪裡輪到李四川」。