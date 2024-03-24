李亦伸專欄／從球星到超級球星！Jayson Tatum為何還遭批評和挑剔

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最近專業人士和球評媒體對Jayson Tatum的「挑剔」還很多，批評也不少。比如：Jayson Tatum關鍵球的表現不如預期，他甚至還沒能在季後賽、決勝關頭、臨危一擊中拯救塞爾蒂克，帶領球隊和隊友奪冠。
從球星到超級球星，帶隊奪冠是條必經之路，從總冠軍球員到名人堂球星，Jayson Tatum仍在關鍵卡關，他需要一次飛躍式突破。
奪冠+MVP，是Jayson Tatum為自己正名唯一過程。
你一定很好奇，球技一流，身材天賦如同聯盟頂級球星「老詹」LeBron James，球隊戰績和個人表現都很有說服力，隊友也非常出色，甚至超凡，為什麼塞爾蒂克在季後賽總是凸槌、掉鏈子。
教練很關鍵，教練的用人、挖掘角色球員、凝聚團隊戰力和氣勢，這不是Jayson Tatum可以控制。
球星個人打法更關鍵，Jayson Tatum跟過去帶隊奪冠的超級球星有那些不同?
Dwyane Wade2006年帶領熱火成功奪冠，Wade的突破、低位、背框、買犯能力是爆量和關鍵得分之外，非常重要武器。
老詹在2012、13年兩個賽季帶領熱火奪冠，老詹苦苦修練低位、背框，在半場進攻中展現更難防守和對位能力，形成個人優勢和球隊優勢，這是季後賽籃球和關鍵球打法最關鍵「秘笈」。
再早一點，Kobe Bryant在2009、2010兩季帶領湖人奪冠，Kobe Bryant不是只有跳投，Kobe苦修低位、背框多年，更靠近禁區，成就關鍵球超凡武器和牽制力，從跳投、一對一、突破，再修練出背框、錯位、各種輾壓式禁區攻擊，這是Kobe Bryant寫下各種傳奇和奪冠最關鍵進化。
過去三年Jayson Tatum跳投完美，犀利難擋，但他還沒有修練出更完整背框、低位、錯位單打優勢，這是季後賽籃球和關鍵球最重要武器，甚至是球隊奪冠最重要致勝利器。
達拉斯小牛2011年逆轉熱火，成功奪冠，FMVP小牛大前鋒Dirk Nowitzki也不只是靠他的招牌武器跳投，Dirk在高位、牽制，創造各種進攻模式和牽制力，成就團隊，讓對手更難防守。Dirk低位、背框、靠近籃下攻擊，他的招牌轉身、後撤步跳投，根杠無解。
Jayson Tatum還缺什麼?除了跳投再跳投，Jayson Tatum打法上有什麼問題和瑕疵，他能不能更符合季後賽籃球，克服各種硬仗挑戰和各種強硬防守，保持他在進攻端牽制力和高效作為，這是Jayson Tatum必須要有的進化和認知。