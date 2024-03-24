台灣在AI革命中心！黃仁勳曝台積電曾救輝達 與張忠謀有這緣份
近期輝達執行長黃仁勳出席一場矽谷的台灣人士聚會，致詞時大讚台灣處在人工智慧（AI）、新工業革命的中心，並邀請大家共同保護台灣的重要地位，並說自己是個很棒的台灣大使、以中文高喊「台灣加油」，並提到自己與台積電創辦人張忠謀有過一段緣分，他也因此得到「台灣第一」的幫助。
記者林志怡／台北報導
黃仁勳在致詞時提到，台灣就在新的工業革命、AI革命的中心，扮演的工作非常重要，也因為他很了解過去產業發展的歷史，認為大家必須為台灣慶祝，過去輝達在研發「RIVA 128」晶片時，四處尋找半導體合作夥伴，但當時的情況非常辛苦。
他說，當年顯卡的公司都是自己做產品，但輝達沒有錢買零件、材料，所以他就產生了一個想法，必須要找到一家台灣公司來協助他製造顯卡，也因此找上了台積電。
黃仁勳回憶，當時他先在美國、打電話給台積電，但沒有人接電話，所以他就改用寫信的方式，尋求台積電的協助，但大概是因為「Morris（張忠謀的英文名字）非常忙」，過了好幾個月後才終於看到他的信，並回電給他，他也因此得到了「台灣第一」的幫助。
對於未來的展望，黃仁勳指出，從過去輝達與台灣的合作經驗可以看出，輝達的工作很簡單，就是負責創造技術、創造市場，如今時隔30年，輝達還是一樣的公司，擁有一樣的朋友、一樣的夥伴，要做的也是一樣的事，他幾個月後會再度前往台灣，也希望與會的人與他一起完成新的故事。