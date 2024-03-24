《小魔女DoReMi》25週年新作動畫曝光！主角長大了 特展同步舉辦
７、8年級生的童年回憶來了！日本東映動畫在昨（23）日的AnimeJapan 2024活動上宣布，《小魔女DoReMi》將發表25 週紀念新作動畫《小魔女DoReMi 1620’s》，同時也將在原宿 LAFORET 美術館、大阪、名古屋等地巡迴進行紀念特展，消息曝光讓各國粉絲感到振奮。
記者潘毅／綜合報導
《小魔女 DoReMi》由日本東映動畫製，在1999年時首播，故事講述了主角群春風 DoReMi、藤原羽月、妹尾愛子、、瀨川音符、飛鳥桃子等女孩，在「魔法堂」成為魔女見習生，一路朝著成為正式魔女的目標邁進，該劇更因為「霹靂卡霹靂拉拉波波力那貝貝魯多」等咒語，成為許多7、8年級生朗朗上口的台詞。
昨（23）日AnimeJapan 2024上，有著許多新番動畫消息，其中最讓人震撼的，就是東映動畫宣布推出小魔女25周年新作動畫《小魔女DoReMi 1620’s》，並在現場釋出新版主題曲，還能看到小魔女們長大成人的模樣，就像是陪伴著粉絲們一同長大成人一樣，充滿情懷。
除了新作動畫之外，東映官方也宣布舉辦 25 周年紀念展，預計在東京、大阪、名古屋等地巡迴。首站會在 8 月 10 日至 25 日落腳東京的「ラフォーレミュージアム原宿」美術館，後續大阪、名古屋的詳細時間也會另行公布。