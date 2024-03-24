大谷翔平商品掀「顏色革命」！想當「稱職」粉絲　荷包得先瘦一圈

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報導指出，這反映出自從大谷翔平在2023年12月，與道奇簽下了10年7億美元天價合約之後，整個東京在過去幾個月發生了明顯的顏色革命，從洛杉磯天使隊的「天使紅」變成了「道奇藍」，天使隊的球帽幾乎從東京消失，道奇隊的球帽成為新的時尚單品。
SELECTION的員工山下拓人（Takuto Yamashita，音譯）直言，「大谷改變了我們的店。這間店變得完全不一樣了，曾全紅色變成了全藍色。」山下進一步補充稱，「如果沒有大谷，這幾個月這家店的銷售額將會大不一樣」。
報導指出，SELECTION擁有全日本最大的美國職業棒球大聯盟（MLB）商品系列，他們為MLB的30支球隊以及12支日本職業球隊提供服務。
福尾麻衣從架上取下了一件印有「道奇隊」字樣的傳統白色球衣，並表示「我正在考慮為我朋友買這件T恤，因為大谷在日本與全世界都非常有名。」
而另一邊，千葉英樹正把一頂傳統的道奇隊帽子扔進了購物籃裡。他表示，「大谷對我們來說就像英雄，至少對作為球迷的我來說是這樣。即使不是棒球迷，每個人都認識他。對我來說，他就是日本的偶像。我認為人們期望他成為一名優秀的球員，但他超出了任何人的預期。
SELECTION的商店經理大道隼人（Hayato Daido，音譯）預估，有六成銷售額都來自道奇隊的商品，或是大谷的T恤、球衣、鑰匙圈等。助理經理鈴木更表示，這一比例可能高70%。大道表示，剩下有約1成的銷售額則是與東京巨人隊等當地球隊相關。
大道表示，與大谷相關的商品銷售額比起道奇隊去年12月宣布簽下大谷之前，增加了「4至5倍」。令人訝異的是，大谷翔平在天使隊效力6年時所留下的帽子和球衣也仍在銷售。鈴木指出，「那是因為這些商品不再生產，已經成為了收藏品。」
報導指出，對大谷的粉絲來說，SELECTION就宛如一座「大谷博物館」，裡頭擺滿了海報、紀念商品和印有「Sho-time」字樣的商品。
不過要成為大谷的粉絲是有代價的，而且代價非常高。雖然普通道奇隊的棒球帽和其他大聯盟球隊棒球帽的售價一樣是6300日圓（約台幣1281元）。然而，如果是與大谷相關的商品，價格就會翻倍漲。
店裡有販賣一頂側面印有大谷背號17號及大谷複製簽名的球帽，售價就高達2萬2400日圓（約台幣4554元）；另外還有一件價值7萬7000日圓（約台幣1萬6200元）的複製球衣，如果想要購買大谷在上一個賽季的比賽用球，可得要做好心理準備，因為那一顆價值就高達330萬日圓（約台幣69萬元），大谷用過的手套售價也高達200萬日圓（約台幣42萬元）。
即使如此，還是有許多粉絲願意花錢購買大谷的相關商品，像是大谷在春訓時經常戴的帽子款式，幾乎在幾天之內就賣光了。助理經理鈴木表示，「粉絲們每天都會在日本新聞上談論大谷。我們無法想像如果沒有他，生意會是什麼樣子。」