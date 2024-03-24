我和我的孩子有聲書　不限時地提供實用教養小方法

為幫助父母面對孩子教養問題，高市府教育局家庭教育中心攜手河堤國小推出「我和我的孩子」有聲書，將20則常見親職課題，以每則3分鐘的方式，提供父母實用有效的教養小方法，讓所有家長更有信心和技巧應對孩子的挑戰，不限時地隨時陪伴家庭更暖心。
記者陳美嘉／高雄報導
「我和我的孩子」有聲書以教育部委託國立空中大學編撰「我和我的孩子：一本給家長的手冊（幼兒篇）」一書為基礎，錄製每則3分鐘的教養策略。有聲書從第一線學校端與家長端的角度，精選了孩子成長過程中最容易碰到的20則親職課題，如「孩子動不動就說不要，怎麼辦？」、「孩子挑食」、「如何培養孩子禮貌」、「如何進行親師溝通」等。
高市府教育局長謝文斌說，孩子的教養往往是影響父母與孩子相處問題，尤其父母時常面臨孩子成長過程中的各種困難，為了協助家庭更有效地面對這些挑戰，高雄市教育局家庭教育中心啟動「3分鐘教養陪伴」，將文字轉為數位影音，期待高雄市家庭教育進入一個全新的階段。
河堤國小校長杜昌霖說，因應現代社會多元化的學習模式，有聲書設計是透過專業配音老師與設備，錄製前準備用心與嚴謹，讓所有家長不僅可以在行車途中隨時聆聽，還能在家事繁忙的時候輕鬆吸收，讓爸爸媽媽們無論身在何處，都能在短短的時間內學到實用的教養小撇步。
有聲書資源已同步放置在高市府教育局家庭教育中心Podcast、YouTube以及中心官網上；此外「我和我的孩子：一本給家長的手冊」也有電子版本，市民朋友可於教育部家庭教育資源網－社會大眾學習資源出版品下載運用。