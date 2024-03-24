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五月天演唱會高雄嗨唱！阿信「現場聘用」冠佑女兒暖喊：妳會成功

▲五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會，9度在高雄世運舉辦，阿信（右二）邀請冠佑（左二）的女兒擔任官方攝影師拍合照，暖心喊話：「妳會成功。」（圖／相信音樂提供）
▲五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會，9度在高雄世運舉辦，阿信（右二）邀請冠佑（左二）的女兒擔任官方攝影師拍合照，暖心喊話：「妳會成功。」（圖／相信音樂提供）

記者黃雅琪／綜合報導

五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會，在高雄世運主場館一連舉辦5場，昨（23）日按照慣例，阿信邀請一位台下觀眾上台，這回邀請一位工作人員上台幫他與全場歌迷拍照，這位正是冠佑的女兒小薔薇，立志擔任攝影師，阿信對她說：「有一天妳會為你爸爸和兄弟拍出最成功的照片，我會裱起來放在錄音室最顯眼的地方。」

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▲冠佑女兒「小薔薇」（左）化身攝影師，為阿信與全場歌迷拍下珍貴合照。（圖／相信音樂提供）
▲冠佑女兒「小薔薇」（左）化身攝影師，為阿信與全場歌迷拍下珍貴合照。（圖／相信音樂提供）
繼《恆星的恆心》演唱會的紅色跑車登場後，2023線上跨年演唱會載具也直接重現到演唱會上，當時載著五月天趕上演唱會的「MAYDAY EXPRESS」這回帶著他們來到世運現場，魔法世界的喵星人的大飛球也真實呈現，串起無限放大五月天宇宙，引起全場瘋狂歡呼。

▲五月天環場與全場歌迷互動。（圖／相信音樂提供）
▲五月天環場與全場歌迷互動。（圖／相信音樂提供）
第9度在高雄世運主場館開唱的五月天，以〈OAOA〉、〈孫悟空〉、〈入陣曲〉、〈傷心的人別聽慢歌〉等歌揭開序幕，熟悉的尖叫立刻響起天際，石頭先說：「很開心又在這看到大家，開過那麼多場演唱會，今天第一場算是可圈可點，你們第一場絕對是空前熱情，繼續保持這樣熱情。」

▲五月天乘坐《恆星的恆心》演唱會上的紅色跑車帥氣登場。（圖／相信音樂提供）
▲五月天乘坐《恆星的恆心》演唱會上的紅色跑車帥氣登場。（圖／相信音樂提供）
提早兩天來到高雄的瑪莎則說：「五月天終於要邁向25週年，很開心這麼多人想看中年大叔在上面蹦蹦跳跳，這兩週在高雄跟著五月天一起玩得很開心。」冠佑最擔心的是體力，因此這兩天都在高雄跑步，沒想到卻引來怪獸吐槽：「你不是昨早才到！」冠佑笑回是從高鐵內外跑。

五月天成團25週年，透過音樂、演唱會與歌迷創造珍貴回憶，阿信說有人問他成立25年每一年都在開演唱會，不煩嗎？阿信對歌迷說：「我們更想問你們，你們每一年都想看五月天演唱會不煩嗎？如果有人問你為什麼，你要跟任何人說，我們就是不平凡的一群，我們都是不凡的！」

▲成軍邁向20週年的金曲樂團宇宙人，擔任師兄五月天演唱會開場嘉賓。（圖／相信音樂提供）
▲成軍邁向20週年的金曲樂團宇宙人，擔任師兄五月天演唱會開場嘉賓。（圖／相信音樂提供）
開場嘉賓由成軍邁向20週年的金曲樂團宇宙人擔任，他們4月27日將在小巨蛋舉辦《α：回到未來》20週年演唱會，帶著秒殺完售的氣勢，很開心能再來到師兄演唱會開場，一連帶來〈那你呢〉、〈不用大腦〉炒熱氣氛，主唱小玉說：「今天很開心再次來到高雄，擔任五月天的開場嘉賓，你們今天來看誰？」台下歌迷愛屋及烏地說：「宇宙人！」小玉驚訝笑回：「是我聽錯嗎？就當我聽錯！」最後他們帶來〈藍色的你〉也正是五月天的應援色「藍色」送給全場歌迷。

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