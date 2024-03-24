五月天演唱會高雄嗨唱！阿信「現場聘用」冠佑女兒暖喊：妳會成功

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第9度在高雄世運主場館開唱的五月天，以〈OAOA〉、〈孫悟空〉、〈入陣曲〉、〈傷心的人別聽慢歌〉等歌揭開序幕，熟悉的尖叫立刻響起天際，石頭先說：「很開心又在這看到大家，開過那麼多場演唱會，今天第一場算是可圈可點，你們第一場絕對是空前熱情，繼續保持這樣熱情。」
提早兩天來到高雄的瑪莎則說：「五月天終於要邁向25週年，很開心這麼多人想看中年大叔在上面蹦蹦跳跳，這兩週在高雄跟著五月天一起玩得很開心。」冠佑最擔心的是體力，因此這兩天都在高雄跑步，沒想到卻引來怪獸吐槽：「你不是昨早才到！」冠佑笑回是從高鐵內外跑。
五月天成團25週年，透過音樂、演唱會與歌迷創造珍貴回憶，阿信說有人問他成立25年每一年都在開演唱會，不煩嗎？阿信對歌迷說：「我們更想問你們，你們每一年都想看五月天演唱會不煩嗎？如果有人問你為什麼，你要跟任何人說，我們就是不平凡的一群，我們都是不凡的！」
開場嘉賓由成軍邁向20週年的金曲樂團宇宙人擔任，他們4月27日將在小巨蛋舉辦《α：回到未來》20週年演唱會，帶著秒殺完售的氣勢，很開心能再來到師兄演唱會開場，一連帶來〈那你呢〉、〈不用大腦〉炒熱氣氛，主唱小玉說：「今天很開心再次來到高雄，擔任五月天的開場嘉賓，你們今天來看誰？」台下歌迷愛屋及烏地說：「宇宙人！」小玉驚訝笑回：「是我聽錯嗎？就當我聽錯！」最後他們帶來〈藍色的你〉也正是五月天的應援色「藍色」送給全場歌迷。
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