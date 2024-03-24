白沙屯媽祖進香第7天！彰化體感溫度30度　醫揭中暑前6大警訊

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高偉峰接受媒體電訪時表示，人體散熱有4種機制，一是傳導，即通過接觸低溫的物體，把較高的體溫傳出去；二是輻射，即人體自然地向外發散熱量，但溫度越高、散熱就會越慢；三是蒸發，即通過皮膚表面的汗水蒸發來帶走熱量，也是人體最重要的散熱機制之一；四是對流，即通過風等外界空氣流動來帶走熱量，且風速越大、效果越好。
高偉峰說，雖然現在有很多年輕人也會參加進香，但這樣的活動還是有不少高齡長者參與，通常年紀大、具有三高者，排汗能力也會比較差，這時通過汗水散熱的效果也會比較不好，發生體溫過高、熱衰竭、中暑的機會也會增加，常用於鼻塞、流鼻水症狀緩解的抗組織胺藥物、腸胃炎用藥等，也可能抑制排汗。
因此，高偉峰提醒，若有前述身體疾病或用藥情況，務必特別注意防範高溫，在外活動可以戴上帽子、適時尋找通風的陰涼處休息、少量多次的補充水分，或是在身上噴點水、通過皮膚表面水滴蒸發的效果來散熱，有些信眾會在脖子上披濕毛巾，也有相似的效果。
高偉峰進一步指出，在運動過程中，建議「每小時每公斤體重要補充5到10毫升的水」，以一名60公斤的運動者來計算，一小時就需要補充300到600毫升的水，大約就是半罐寶特瓶到1罐寶特瓶的水量，如果活動量更大、需要的水量也會增加。
但如果水分補充不足，高偉峰說，民眾會陸續感覺到口乾、解尿時也會發現尿液顏色明顯變黃，這時候就要更注意少量、多次的補水，並同時攝取電解質與糖分。
若沒有妥善處理，導致脫水情況出現、再加上體溫過高，可能就會出現熱衰竭，體溫可能提高到37度至40度之間，頭暈、頭痛、噁心、想吐、虛弱、口乾舌燥等症狀就會更加明顯；如果再沒有處理、體溫繼續拉高到40度以上，就會變成中暑，此時患者甚至可能會出現神智改變的症狀。
高偉峰提醒，如果民眾已經出現前述異常，務必停下來、在陰涼通風處休息，並適當的補充水分、鹽分、糖分，但要注意儘量選擇「熟的食物」、「煮沸過的水」、「食用時剝皮的食物」，避免因為腹瀉而導致脫水、讓症狀更嚴重；且高齡長者、慢性病患者在參與這些活動期間，務必記得確實使用藥物，不要因為參與活動就忘了吃藥控制病情。