女星開砲小S：不會有以後！女兒遭酸「有勇氣」 尷尬對話曝光
女星蔡沐妍（Lydia）過去是《女人我最大》班底，經常分享自己的家庭生活，在IG上擁有超過7萬粉絲追蹤，被稱作「奈米貴婦」。然而蔡沐妍日前卻氣憤發文表示，她先前帶著女兒上《小姐不熙娣》，其中女兒的大提琴表演被小S尷尬問：「這是可以表演的嗎？很有勇氣」，讓她當下只能按耐住怒火。
記者吳昕蓓／綜合報導
蔡沐妍先前帶女兒上《小姐不熙娣》表演大提琴，過程中女兒面無表情，有些音些微失準，讓小S尷尬表示：「我是不懂啦，但是她的音還有那個有一些聽起來是…是正常的嗎？」蔡沐妍也回答：「在家也差不多就是這樣，OK啦。」小S又再補槍：「這是可以表演的嗎？很有勇氣，但是畢竟還是有很多人在看電視，或是看網路，他們可能會一頭霧水想說這表演是什麼意思？」
蔡沐妍女兒當下直接反應，自己並不喜歡大提琴，小S才連忙緩頰：「要練到準才行，如果練到準就會拉出樂趣來。」蔡沐妍也澄清，其實一開始是自己想學，讓女兒跟著練習，但大提琴其實很困難，這件事一度造成母女關係緊繃，後來因為她自己練不起來放棄，剩下女兒還在奮戰，對對方感到尊重、佩服，「那真的我覺得滿難的。」直言女兒就算不想學，她也不會逼對方完成自己的夢想。
蔡沐妍在臉書發文表示，她讓女兒學才藝從來不是為了炫耀，而是希望孩子可以在學習過程中體驗到如何克服挫折，同時享受突破困境後的自我肯定，雖然在節目錄影當下，她聽見小S說的話確實很生氣，替女兒覺得委屈，但她當下還是只能選擇忍耐，「當下若我翻臉不順著自我調侃，恐怕也錄得尷尬錄不下去。」更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
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