女星開砲小S：不會有以後！女兒遭酸「有勇氣」　尷尬對話曝光

▲蔡沐妍心疼愛女上小S節目表演才藝被批評。（圖／翻攝蔡沐妍臉書）

蔡沐妍在臉書發文表示，她讓女兒學才藝從來不是為了炫耀，而是希望孩子可以在學習過程中體驗到如何克服挫折，同時享受突破困境後的自我肯定，雖然在節目錄影當下，她聽見小S說的話確實很生氣，替女兒覺得委屈，但她當下還是只能選擇忍耐，「當下若我翻臉不順著自我調侃，恐怕也錄得尷尬錄不下去。」