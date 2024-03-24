大蛇丸終結母胎單身！「交往空軍正妹」1天就分手 背後原因曝光
百萬YouTuber「大蛇丸」近日瘦身有成，母胎單身的他近日在影片中表示，會想減肥是遇到心儀的女生「我覺得她很棒，勾起了我一個想努力的慾望，先讓自己瘦下來，看看有沒有機會，我覺得她是一個值得我去瘦下來的一個人，一個完美的女孩。」近期傳出大蛇丸和「空軍正妹」簡毅交往，不過兩人僅交往短短1天就分手，女方也在IG上公開原因。
記者薛羽彤／綜合報導
簡毅近日在IG上發文透露，和大蛇丸交往一天就分手了，「原因是因為我的腳不夠滑。」原來是兩人一起拍攝邱軍的歌曲〈就好了〉MV，在裡面飾演熱戀的情侶最後分手，大蛇丸也在底下留言「哈哈哈一天體會春夏秋冬！」網友們看到後也驚呼，「難道你就是蛇丸減肥的動力？」、「求蛇丸心裡陰影面積」、「這不就表示蛇丸已解除，母胎單身的封印」、「蛇丸值得了」。
23歲空軍正妹簡毅因外型亮麗，日前登上節目《小姐不熙娣》受訪時自爆，曾遇到「高階長官」拿身分證暗示自己未婚，表達希望認識她，讓她瞬間超尷尬。節目播出後，簡毅因美貌獲得許多網友關注，還有人神出簡毅的IG，目前已累積4.5萬名粉絲追蹤。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道