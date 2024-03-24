UBA季軍戰／當家中鋒郭虹廷狂轟38分11籃板！文化81:70佛光收季軍
112學年度UBA大專籃球聯賽公開女一級季軍戰今（24）日在台北小巨蛋登場，由文化大學交手佛光大學，文化當家中鋒郭虹廷成為致勝功臣，全場23投15中、狂轟38分，外加11籃板及4次阻攻，終場文化大學81：70擊潰佛光大學，相隔2年再度奪下季軍。
記者路皓惟/台北報導
本學年度文化大學自預賽至決賽，與佛光大學有過3次交手，3場比賽都由文化大學勝出。此戰開賽佛光打出10:0攻勢，嚇出文化一身冷汗，但文化靠著郭虹廷、劉倩伶慢慢收復失土，而佛光得分則落在李宜樺、梁瑜玲身上，首節兩隊打成17：17平手。
第二節文化打出一波小高潮，拉開領先差距，上半場在郭虹廷18分的帶領之下，加上劉倩伶8分挹注，鄭慧慈則搶下10個籃板，幫助球隊在中場以36：30領先佛光大學；佛光靠著李宜樺攻下11分，梁瑜玲進帳8分，沒有讓文化一波帶走。
第三節易籃再戰，佛光守不住文化當家中鋒郭虹廷，任她在禁區頻頻肆虐，第三節打完就已經轟下30分，加上曾萱儀外圍放冷箭，文化一口氣將領先擴大到雙位數，持續以62：49領先佛光。
第四節佛光大學李宜樺、黃渝庭帶頭追分，追到個位數差距，比賽剩餘2分鐘30秒，黃渝庭再度挺身而出，飆進三分外線，雙方分差僅剩6分，但文化在關鍵時刻穩住陣腳，曾萱儀抄截後快攻上籃得分，澆熄佛光反撲氣焰，勝負也大致底定，最終文化大學就以11分之差贏下季軍戰。
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