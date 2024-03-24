國際城市劍道文化交流　400位劍道好手齊聚高雄

2024年國際城市劍道文化交流大會開幕式今(24)日於高雄市中山大學體育館登場。今年盛逢高雄市市定古蹟「武德殿」落成百年，交流大會擴大舉辦，日本、美國、韓國、德國、希臘等各國劍道高手雲集，超過400位國內外劍道好手參與盛會。為期三日的交流大會除有高水準的精彩劍道賽事，更有難得一見的流派演武襯托其中，展現武道文化之多樣性與藝術價值。
記者陳美嘉／高雄報導
高市府文化局表示，高雄市市定古蹟武德殿是西元1924年完工的州廳級武道館，2004年文化局修復完工，即以恢復古蹟武道場域精神為目標，持續與社團法人高雄市劍道文化促進會合作推廣劍道文化，邀請日本宮本武藏兵法二天一流劍術第十一代宗家陳信寰老師駐館傳授武道，是全台第一座以原始功能再利用的古蹟。
今年適逢武德殿落成百年之喜，文化局特別邀請全日本拔刀道連盟菅野會長親自下場於開幕典禮真刀演武，還有十多位來自日本的高段數（7段）女子選手來臺參與盛會。
文化局表示，陳信寰也是台灣劍道聯盟會長，其所帶領的劍道團隊與公益財團法人日本台灣交流協會高雄事務所合作推廣劍道國際城市交流將近20年，已形成春季在臺灣高雄、夏季在韓國、秋季在日本交流及落地接待的慣例。因此高雄武德殿已成為3月國際劍友來臺交流的重要平台，堪稱活體古蹟典範。