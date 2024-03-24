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郎祖筠昔嗆「有看到我害怕嗎」！夏克立氣炸準備提告　律師證實了

▲夏克立（左）則傳出準備對郎祖筠（右）提告，委任律師陳友炘證實，「一切準備中！」（圖／NOWnews資料照，郎祖筠臉書）
▲夏克立（左）則傳出準備對郎祖筠（右）提告，委任律師陳友炘證實，「一切準備中！」（圖／NOWnews資料照，郎祖筠臉書）

記者詹鎰睿／綜合報導

女星黃嘉千與加拿大前夫夏克立在2022年7月結束婚姻，怎料，黃嘉千卻指控男方涉嫌家暴，導致兩人隔空交戰多日，官司纏訟至今尚未結束，引發外界關注。不過夏克立在上個月21日火速召開記者會，針對曾聲援黃嘉千的郎祖筠，以及攻擊他的竇智孔提告誹謗，今（24）日也傳出夏克立已經委請律師陳友炘對兩人出手。對此，陳友炘律師也向《NOWnews今日新聞》證實此事，「一切都在準備中！」

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▲夏克立指出該名董小姐根本不是黃嘉千的鄰居，是住在需要開車20分鐘才會到的地方，讓他氣到提告，「我要妳去監獄！」（圖／記者陳明中攝影）
▲夏克立上個月在記者會強調，一定會對郎祖筠、竇智孔提告。（圖／記者陳明中攝影）
還原事件經過，在黃嘉千指控夏克立家暴後，好友郎祖筠選擇在今年2月向媒體周刊聲援，出面爆料夏克立曾用手肘攻擊黃嘉千胸口，「因為這樣驗傷驗不出來！」，更聲稱夏克立有次在她與好友面前，用不雅字眼辱罵黃嘉千。郎祖筠更心疼地說，黃嘉千在這段婚姻中，受到長久以來的不堪言語與肢體暴力。

而在2月21日，夏克立火速在台北高等法院前召開記者會，在委任律師陳友炘的陪同下，宣布將對郎祖筠、以及攻擊他是垃圾的竇智孔提告誹謗，「我一定告你們！」怎料，3月12日郎祖筠出席活動時，以堅定的態度受訪回應，「有看到我害怕嗎？他是要告什麼？」強調自己是「有證據說證據的人」，表示自己尚未收到傳票。

▲郎祖筠（右）不怕夏克立喊告，「要告我什麼？」。（圖／春河劇團提供）
▲郎祖筠（右）則是不怕被夏克立提告，直呼「他要告我什麼？」（圖／春河劇團提供）
事發至今，傳出夏克立已經委請律師著手處理，真的要對郎祖筠、竇智孔進行提告。對此，《NOWnews今日新聞》記者求證夏克立的委任律師陳友炘，他證實：「目前資料都在準備當中！還沒有送出去。」陳友炘接著補充，如果對方有釋出善意的回應，那夏克立就會選擇不追究，不再針對此事，其主要目的還是希望能見到家人。

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