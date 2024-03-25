藍綠黨鞭今對決！傅崐萁修法要求編8年2500億預算 柯建銘批違憲
立法院交通委員會今（24）日初審國民黨立院黨團總召傅崐萁提案《花東快速公路建設特別條例》草案，內文明訂，為加速推動花東快速公路之整體交通建設與發展，本條例所需建設經費上限為2500億元。不過民進黨立院黨團總召柯建銘嗆該法要求政府編列預算，已屬違憲。藍綠立委今在交通委員會，勢必會有一番交鋒。
記者何哲欣／台北報導
傅崐萁提案要求，交通部應設置花東交通建設推動委員會，並邀集交通部、國發會、地方政府、環保團體、學者專家等人員共同組成，由交通部部長擔任召集人。而除了編列8年2500億元外，傅崐萁說，依本條例編列之預算，於計畫執行完畢後之賸餘款，應設立「花東交通改善建設基金」，供後續花東地區道路建設之用。
傅崐萁在提案說明中說，2024總統大選各黨總統候選人及立法委員候選人，皆支持興建花東快速公路，然「花東快速公路」在2016年評估時僅需819億元，現重啟評估工程經費約需2308億，平均造價一公里13.2億，時隔8年建設成本暴增近3倍，建設現在不做明天就會後悔。
傅崐萁也提到，對照112年11月27日，行政院國發會通過「國道一號楊梅至頭份段拓寬工程」全長約36公里，建設總經費約1314.15億元，平均造價一公里36.5億，花東快速公路明顯值得政府投資，中央政府不應讓東西部發展不均，應更重視花東鄉親行的安全及權益。