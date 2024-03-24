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清心福全愚人節賣「珍珠白」！作法：開水7分滿　試喝口味真絕了

▲清心福全推出愚人節商品「珍珠白」，內容就是珍珠＋白開水，實際試喝口味令人意外。（圖／記者黃韻文攝）
▲清心福全推出愚人節商品「珍珠白」，內容就是珍珠＋白開水，實際試喝口味令人意外。（圖／記者黃韻文攝）

記者黃韻文／綜合報導

4月1日愚人節就要到來，繼必勝客「芝心蛇圈圈」、爭鮮「神秘白飯」之後，清心福全原先預計在愚人節前夕，限時5天開賣「珍珠白」，名字很美，但內容物就是珍珠加白開水，沒想到作法配方被員工意外曝光，隨即在網路上引起熱議，清心福全總公司也決定打鐵趁熱、即刻上市，《NOWnews》記者在開賣首日試喝，本以為是愚人，沒想到意外愉人。

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Threads網友流出一張LINE群組截圖，訊息內容曝光了清心福全「珍珠白」商品海報，以及更正後的泡法：「珍珠2匙＋6分冰＋5分糖+開水7分滿」，說穿了就是珍珠泡開水，據悉不少店員傻眼，擔心會被客人罵，也引起眾人熱烈討論。由於新品意外提前曝光，清心福全總公司也決定提前在今（24）日上市。

▲日前網路上流傳一張對話截圖，疑似是清心店家內幕群組對話流出，內容寫道「珍珠白」泡法，引發熱議。（圖／取自Threads＠_.7nyp_）
▲網路流傳疑似清心福全店家群組對話，內容曝光「珍珠白」海報及泡法，引發熱議。（圖／取自Threads＠_.7nyp_）
 《NOWnews》記者實際前往門市購買，可能太臨時來不及通報，仍有店家表示是3月30日才開賣，且聽到記者開口要買「珍珠白」，還反問：「你怎麼會想買那個，我還猶豫30號要不要賣」，似乎擔心口味反應，當記者打圓場說：「珍珠加糖水應該還好喝啦」，門市人員則是苦笑不語。

不過記者驅車前往第2間清心福全，詢問是否能買「珍珠白」，店員則說要先查詢一下點餐系統，這才確定3月24日確實已經提前上市、可以下單，接著就專業地詢問記者「糖度、冰塊」，為了體驗原汁原味的比例，便照店內預設的「正常冰、5分糖」。

有趣的是，在製作之前，店員還先拿著手機複習作法，雖然調配時的手法依然熟練，不過中途仍回頭再度確認比例，而用料也如訊息內容那般簡單，就是珍珠、冰塊、白開水。實際拿到成品，不如想像中是一杯透明飲料，由於加了珍珠、糖水，顏色看起來就像是茶色。

▲清心福全愚人節限定商品「珍珠白」，實際上並不是透明的白開水飲料。（圖／記者黃韻文攝）
▲清心福全愚人節限定商品「珍珠白」，實際上並不是透明的白開水飲料。（圖／記者黃韻文攝）
實際試飲竟意外好喝，碎冰入口沁涼，又能嘗到珍珠單純的甜味，雖是「珍珠白」，但不如白開水沒滋味，就是原始古早味的珍珠糖水，北部區域售價是35元，霎時間還會覺得能買到35元手搖真便宜。拿給小孩試喝，喜愛珍珠、嗜甜的小孩一口接一口，直呼好好喝。

同時請不知情的民眾試飲，在對於內容物全然無知的狀況下，民眾還表示：「好甜、這什麼茶，蜂蜜茶嗎？有點蜂蜜的感覺。」不過即使是正常冰、半糖的比例，喝起來還是頗甜，若是甜度改為「3分糖」或許會更好喝。

▲售價30元、35元的「珍珠白」，反倒像便宜的古早味。（圖／記者黃韻文攝）
▲售價30元、35元的「珍珠白」，沒有愚到人，反而像便宜的古早味飲料。（圖／記者黃韻文攝）

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