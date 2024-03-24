高學歷也逃不過！中國研究生憂「畢業即失業」　往上讀緩就業壓力

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報導指出，中國研究生畢業人數呈現出快速上漲的趨勢。有資料顯示，在2021、2022、2023年，中國的研究生畢業人數分別是77.3萬、86.2萬、101.5萬人。而在今年，預計將高達117.65萬。在目前中國青年失業率居高不下的情況下，研究生就業率低下的狀況也日漸受到社會關注。
一名在2020年就讀山東一所高校理工科研究生的陳先生則表示，他認為這種畢業研究生低就業率的現象很普遍，「反正壓力挺大的，大部分同學都去讀博了、深造了。」陳先生表示，他的同學大部分都出現了一種心理落差，「大部分人開始讀研的時候，都有一種高學歷、好學歷一定能找到好工作的心理；在讀期間聽到有人沒找到對口專業，總以為不對口的情況不會到自己身上，但找到對口也很難，所以大部分的人也只能去讀博士了。」
陳先生直言，其實找不到工作的狀況不只侷限在高學歷人士當中，「人口多，再加上中國經濟因為疫情下滑，導致許多外資企業撤走了。不光是高學歷的人就業壓力大、找不到工作，好多農民工也是失業在家。」
報導引述了中國國家統計局的數據指出，中國今年頭兩個月的不含在校生16至24歲青年失業率數據分別是14.6%和15.3%。而在去年6月，包含在校生的青年失業率數據曾飆升至21.3%。甚至有學者認為，真正的青年失業率數據達46.5%。
一名在上海就讀研究所的錢先生表示，他認為如果算上在校生的話，真實數據肯定「慘不忍睹」。他表示，「其實研究生找不到工作的問題已經有了好多年，很多師兄師姐也講過這個問題，不過現在更嚴重了，所以才被人關注到。」
錢先生向《自由亞洲電台》表示，「我的一個直觀感受就是，越來越多的人現在只是為了延緩就業壓力，所以才在讀完碩士繼續讀博士，這種現象在東部的高校很普遍，在『好學校』也很普遍。至於博士畢業以後怎麼辦，很多還沒畢業的人想不了那麼多。」