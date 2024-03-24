UBA季軍戰／梁瑜玲扮起爆劑！佛光精神永傳 相信總有成功的一天
在台北小巨蛋舉行的112學年度UBA大專籃球聯賽公開女一級季軍戰中，佛光大學女籃雖最終以第四名作收，但總教練楊淑淨肯定了球隊的表現，認為無論勝敗，球員們全力以赴的態度是值得肯定，「從開賽第一分鐘到最後一秒，看到球員不斷努力追分的精神非常可貴，這樣的結果對我們來說，即便是第四名也是很完美的結束。」
記者路皓惟/台北報導
佛光女籃今年的表現較往年更為整齊，楊淑淨表示，這是她第五年執教佛光女籃，從最初人員調度困難到現在板凳球員的逐步提升，雖然與其他隊伍相比板凳深度還是略顯不足，但球隊正走在正確的方向上，「每個人都在做對的事情，不管過程如何，我相信未來會有成功的一天。」
季軍戰中，佛光的得分主力李宜樺貢獻全隊最高的22分，她表示球隊大家互相鼓勵，努力提升比賽的氣勢，「可惜最終沒能逆轉勝局。」
即將畢業的「小Q」梁瑜玲表示，儘管過程中一直處於落後的狀態，但大家仍保持開心的態度打球，「這也是我最後一場大學比賽，我想要用我的情緒感染隊友，讓她們也有開心的表現。」155公分的梁瑜玲從一開始打不到球，到成為能夠在場上有所表現，成為球隊「起爆劑」，一路走來她感謝教練團的用心栽培。
楊淑淨特別提到梁瑜玲的成長，「從大一開始，她上場時間不多，但她永遠都是球隊練球最認真、拚戰精神最好的。」楊淑淨表示，梁瑜玲證明了即使身高不占優勢，但只要有拼勁，一樣可以在球場上發光發熱，也體現佛光女籃的精神，期望她未來能夠保持這樣的態度迎接各種挑戰。
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