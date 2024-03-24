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大谷、水原好交情成佳話　矢板明夫：日本忙修改教科書內容

▲矢板明夫表示大谷翔平翻譯水原一平（左）自曝簽賭，對日本社會而言可以說是晴天霹靂，更有教科書要改快修改內容。（圖／美聯社／達志影像）
▲矢板明夫表示大谷翔平翻譯水原一平（左）自曝簽賭，對日本社會而言可以說是晴天霹靂，更有教科書要改快修改內容。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳威叡／台北報導

體壇近來爆出震撼彈，美國職棒大聯盟球員大谷翔平的專屬翻譯的水原一平，因涉嫌賭博遭球隊解僱一事，對此日籍媒體人矢板明夫表示，水原在日本媒體形象一直非常好，與大谷的友誼被傳為佳話，因此醜聞對日本社會而言好似晴天霹靂，甚至影響部分中學教科書出版，原本計劃以兩人為主角，寫一些英文小故事，現在正忙著修改這些內容。

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矢板明夫表示，這幾天日本最大的新聞，就是擔任美國職棒大聯盟球員大谷翔平專屬翻譯的水原一平，因涉嫌賭博被球隊解僱的事情了。這半年來，大谷翔平一直是日本媒體追逐的主角。先是捐給日本全國2萬所小學6萬個棒球手套；接續是歷史性天價合約，轉到洛杉磯道奇隊；不久前突然發表結婚，引起了很大的轟動。媒體發現大谷夫人原來是前女籃球星田中真美子，又佔據了好幾天報紙的版面。

矢板明夫說，上述幾件都是好事，但這一次確實是一則醜聞，追隨了大谷好幾年的英文翻譯，同時私下也是好朋友的水原一平，竟然因為簽賭，欠下了巨款的債務。大谷因為幫他償還了450萬美元，所以也被牽扯在內。

矢板明夫表示，在美國加州賭球是違法的。所以如果法官或球隊認為大谷事先知情的話，他也可能被追究責任。甚至有可能最後幾個賽季都不能參加比賽。

矢板明夫指出，水原在日本媒體中的形象一直非常好，和大谷的友誼，被傳為佳話。所以他的醜聞，對整個日本社會來說，好似晴天霹靂。甚至也影響了一些中學的教科書出版。有教科書公司原本計劃以大谷和水原為主角，寫一些英文小故事，現在正忙著修改這些內容。

比如說，剛剛獲得日本文部科學省審查合格的，教育出版社初中三年級英語教科書中，就有寫到水原的小故事。故事中，兩個主角之間的對話，說明了水原不僅是大谷的翻譯，還幫助大谷融入團隊，並照顧他在美國的生活。還刊登了兩張水原與大谷的合照，並且介紹說，這兩個人都是值得尊敬的。

最後矢板明夫表示，水原被球隊解雇之後，教育出版社的一位負責人向日本媒體表示「感到非常驚訝。如果所報導的內容屬實，我以為我們別無選擇，只能考慮更換內容。」

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