PLG／盧峻翔狂砍40分！林書豪後第一人 領航猿98:76賞富邦5連敗
P.League+富邦勇士面臨連敗壓力，今（24）日41歲的「野獸」林志傑在場上賣老命、攻下19分，但仍只能看著富邦以76:98輸給桃園領航猿，領航猿本土一哥盧峻翔今晚攻下40分，帶領球隊拉出4連勝，近9戰8勝，而盧峻翔也成為林書豪之後第一位砍下40分的非洋將球員。
記者黃建霖/綜合報導
這場比賽富邦有不得不贏的壓力，球隊賽前處於4連敗，落後第4的攻城獅已有2場勝差。在本季球隊出現球員世代交替，以及傷兵過多的情況下，讓衛冕軍近期走得有些步履蹣跚。
目前的情況對富邦來說，確實有些巧婦難為無米之炊，辛特力因傷缺陣後，他們頓失外線核心，新生代球員和找來的新洋將暫時又無法彌補上戰力，今天林志傑只能硬著頭皮強攻，雖然他攻下全隊最高的19分，但也發生了多達9次失誤。
而領航猿方面，則是挾著近期的氣勢，繼續高歌猛進。這場比賽球隊本土戰將盧峻翔22投14中，攻下40分，下半場狂砍30分，其中末節20分，帶領球隊在主場4節得分都壓過富邦，率隊大勝對手22分。
盧峻翔本場攻下40分，除了是個人生涯新（之前為34分）之外，也是繼新北國王華裔球員林書豪之後，第2位非外籍球員能得到單場得分40分的球員，也是第一位本土球員。另外，他這也是PLG史上第27次有球員單場攻下40分，盧峻翔以本土球員身份加入「40分俱樂部」，對他、對球隊來說都意義重大。
而勇士輸球之後，吞下隊史首次5連敗。
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