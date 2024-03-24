「等待韶光」漆藝雙個展 「相愛」作品義賣捐助弱勢

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彭雅玲曾與國寶級工藝師研習傳統漆藝工法，以漆器工藝爲主要創作題材，除了漆之外，金、銀箔、鉛、錫等材料，甚至是施華洛世奇水晶皆可由藝術家自由搭配運用，也因此漆畫具有豐富的表現力和巨大的藝術潛力，呈現出不同於傳統的優雅高貴的漆器作品。
今日展覽開幕式上，中友百貨顧問張光貝表示，中友時尚藝廊 2011年設立，2012年榮獲臺中市文化局頒發十大藝術亮點，並且是少數常態設置於百貨商場的藝廊，因為更貼近一般民眾，所以更能有效落實「生活藝術化，藝術生活化」之經營理念。
十多年來時尚藝廊累積策畫了106檔藝術展覽，超過2百多位藝術家個展及聯展，現場參觀民眾估計超過 300萬人次。此項等待韶光雙個展，是為歡慶中友百貨32周年特別策畫舉辦。
中友百貨企劃處經理簡聰政說，漆畫是屬於東方民族的特有畫種，原以傳統漆器工藝的裝飾技法，呈現出天然漆獨特的質感，表現藝術豐富多樣的美感。兩位藝術家對漆藝的堅持與熱愛，也讓這項傳統的藝術脫胎換骨，擁有不同的全新的現代風格。中友時尚藝廊不僅推廣藝術家創作，也希望欣賞藝術展覽成為更多人的休閒活動，讓「欣賞藝術是一種時尚」成為美麗願景。
時尚藝廊持續推動的「藝術與公益」，與ESG中的社會關懷.社會回饋不謀而合。簡聰政感謝藝術家提供作品《相愛》義賣，所得金額將全數捐贈給「家扶基金會-北台中家扶中心」，希冀透過藝術的力量讓愛遠播。另於4月10日及4月14日舉辦藝術家專場導覽、5月5日舉辦漆繪體驗工作坊等，相關活動詳情請參考官網報名方式。