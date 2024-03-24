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「等待韶光」漆藝雙個展 「相愛」作品義賣捐助弱勢

▲「等待韶光」陳偉毅、彭雅玲漆藝雙個展，今日起在中友百貨時尚藝廊登場。（圖／中友提供）
▲「等待韶光」陳偉毅、彭雅玲漆藝雙個展，今日起在中友百貨時尚藝廊登場。（圖／中友提供）

記者金武鳯/台中報導

台中市中友百貨時尚藝廊，歡慶中友32週年慶，即日起舉辦「等待韶光-陳偉毅、彭雅玲漆藝雙個展」，展出藝術家陳偉毅經典花卉植物描繪系列作品、以及藝術家彭雅玲最新創作的系列漆盒與抽象繽紛幻境般立體作品。最特別的是，本次特別同步展出兩人共同創作的作品，期待為觀眾帶來精采的視覺盛宴。

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「等待韶光」漆藝雙個展，即日起展至5月13日，共展出兩位藝術家漆藝作品46件。藝術家陳偉毅創作風格以寫生為始、自然為師，仔細觀察並記錄生活周遭的點滴變化，「以漆入畫，以畫入詩」，並吸取中國工筆畫的精神，使用特殊的漆顏料，將花鳥細節生動描繪。

▲「等待韶光」漆藝雙個展在中友百貨時尚藝廊舉行，吸引許多逛百貨民眾佇足觀賞。（圖／中友百貨提供）
▲「等待韶光」漆藝雙個展在中友百貨時尚藝廊舉行，吸引許多逛百貨民眾佇足觀賞。（圖／中友百貨提供）
彭雅玲曾與國寶級工藝師研習傳統漆藝工法，以漆器工藝爲主要創作題材，除了漆之外，金、銀箔、鉛、錫等材料，甚至是施華洛世奇水晶皆可由藝術家自由搭配運用，也因此漆畫具有豐富的表現力和巨大的藝術潛力，呈現出不同於傳統的優雅高貴的漆器作品。

今日展覽開幕式上，中友百貨顧問張光貝表示，中友時尚藝廊 2011年設立，2012年榮獲臺中市文化局頒發十大藝術亮點，並且是少數常態設置於百貨商場的藝廊，因為更貼近一般民眾，所以更能有效落實「生活藝術化，藝術生活化」之經營理念。

十多年來時尚藝廊累積策畫了106檔藝術展覽，超過2百多位藝術家個展及聯展，現場參觀民眾估計超過 300萬人次。此項等待韶光雙個展，是為歡慶中友百貨32周年特別策畫舉辦。

▲藝術家提供作品《相愛》義賣，所得金額捐贈「家扶基金會-北台中家扶中心」，希冀透過藝術力量讓愛遠播。（圖／中友百貨提供）
▲藝術家提供作品《相愛》義賣，所得金額捐贈「家扶基金會-北台中家扶中心」，希冀透過藝術力量讓愛遠播。（圖／中友百貨提供）
中友百貨企劃處經理簡聰政說，漆畫是屬於東方民族的特有畫種，原以傳統漆器工藝的裝飾技法，呈現出天然漆獨特的質感，表現藝術豐富多樣的美感。兩位藝術家對漆藝的堅持與熱愛，也讓這項傳統的藝術脫胎換骨，擁有不同的全新的現代風格。中友時尚藝廊不僅推廣藝術家創作，也希望欣賞藝術展覽成為更多人的休閒活動，讓「欣賞藝術是一種時尚」成為美麗願景。

時尚藝廊持續推動的「藝術與公益」，與ESG中的社會關懷.社會回饋不謀而合。簡聰政感謝藝術家提供作品《相愛》義賣，所得金額將全數捐贈給「家扶基金會-北台中家扶中心」，希冀透過藝術的力量讓愛遠播。另於4月10日及4月14日舉辦藝術家專場導覽、5月5日舉辦漆繪體驗工作坊等，相關活動詳情請參考官網報名方式。

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