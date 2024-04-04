邵雨薇住6樓嚇瘋！「地震滿屋碎玻璃」逃命　吳慷仁急關心

4月電影／吳慷仁《長久》激瘦剩53公斤！慘淪毒蟲父親落魄遊街

▲吳慷仁（左上起）為《但願人長久》飾演毒蟲父親，激瘦到只剩53公斤；4月必看電影還有任達華《源生罪》、劉品言（左下起）《莎莉》、《哥吉拉與金剛：新帝國》、萊恩葛斯林《特技玩家》。（圖／甲上、華映、伯樂影業、華納兄弟、UIP）
▲吳慷仁（左上起）為《但願人長久》飾演毒蟲父親，激瘦到只剩53公斤；4月必看電影還有任達華《源生罪》、劉品言（左下起）《莎莉》、《哥吉拉與金剛：新帝國》、萊恩葛斯林《特技玩家》。（圖／甲上、華映、伯樂影業、華納兄弟、UIP）

記者黃雅琪／綜合報導

3月底到4月必看5部熱門電影，外片方面有雙王聯手的《哥吉拉與金剛：新帝國》，協力對抗邪惡反派「刀疤王」、「芭本海默」萊恩葛斯林與艾蜜莉布朗攜手主演《特技玩家》；華語片必看金獎影帝后任達華、吳家麗主演懸疑片《源生罪》、劉品言主演國片《莎莉》飛奔法國追愛，以及金馬影帝吳慷仁提名香港金像獎最佳男配角電影《但願人長久》，他為精準演出「毒蟲父親」狂瘦到只剩下53公斤，頂著老妝在香港街頭遊走、敬業培養角色氛圍。

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▲《哥吉拉與金剛：新帝國》全新電影海報。（圖／華納兄弟）
▲《哥吉拉與金剛：新帝國》全新電影海報，雙王聯手對抗惡勢力。（圖／華納兄弟）
《哥吉拉與金剛 : 新帝國》雙王聯手！對抗邪惡「刀疤王」　3月27日上映

《哥吉拉與金剛：新帝國》由導演亞當溫高德再次執導，主要演員包括：蕾貝卡霍爾、布萊恩泰瑞亨利、丹史蒂文斯、凱莉霍特爾、亞歷克斯費恩斯，以及《尚氣與十環傳奇》陳法拉。《哥吉拉與金剛：新帝國》是繼《哥吉拉大戰金剛》後的故事，劇情描述：金剛在空心地球的未知領域中尋找家人的旅程，牠無意間發現將給人類帶來前所未有的威脅「刀疤王」，一個只能透過金剛和哥吉拉的聯合力量來對抗的巨大威脅，而哥吉拉也正以前所未見的方式演化。

▲香港影帝任達華（後）在《源生罪》中演出擅長催眠的心理學家。（圖／華映）
▲香港影帝任達華（後）在《源生罪》中演出擅長催眠的心理學家。（圖／華映）
影帝后任達華、吳家麗聯手！主演《源生罪》扮母子　3月29日上映

岑嘉彥執導電影《源生罪》，集結香港影帝任達華、金馬影后吳家麗、型男吳卓羲、新人陳紫萱，以及實力派演員曾江及鮑起靜共同演出。故事描述：剛從國外回香港的實習護士樊雪兒（陳紫萱 飾），因為一宗蝴蝶刀連環殺人案，開始懷疑15年前媽媽姜玉玲（吳家麗 飾）的死因有可疑之處。她在心理學權威教授大哥樊博權（任達華 飾）的催眠治療及另一位哥哥樊承天（張建聲 飾）的幫助下，深入過去的黑暗世界，揭開媽媽的死亡真相，同時也將面臨危機逐步逼近。

▲劉品言在《莎莉》中飾演養雞農婦惠君，玩交友軟體暈船法國型男；李英宏自稱「土城金城武」配對失敗連連。（圖／伯樂影業）
▲劉品言在《莎莉》中飾演養雞農婦惠君，玩交友軟體暈船法國型男。（圖／伯樂影業）
劉品言化名《莎莉》大玩交友軟體！不顧一切赴法追愛　4月3日上映

練建宏執導國片《莎莉》由劉品言、林柏宏、李英宏主演。故事描述：女主角惠君（劉品言 飾）是個內心渴望愛情，卻又怯於表達的純樸農婦，只能透過交友軟體化名「莎莉」與法國男子談情說愛，不僅弟弟偉宏（林柏宏 飾）唱衰，全村的人都說她被騙了，因此她決定義無反顧飛到巴黎，展開一場屬於自己的追愛之旅。

▲才擊敗梁朝偉奪「香港電影評論學會大獎」影帝，吳慷仁新作《但願人長久》扮演染毒癮入獄的父親，細膩演技再角逐香港金像獎男配角獎。（圖／甲上）
▲吳慷仁新作《但願人長久》扮演染毒癮入獄的父親，細膩演技再角逐香港金像獎男配角獎。（圖／甲上）
扮毒蟲父親！金馬影帝吳慷仁演《但願人長久》激瘦剩53公斤　4月12日上映

金獎導演關錦鵬、李駿碩聯手監製，香港導演祝紫嫣自編自導自演《但願人長久》，集結金馬影帝吳慷仁、袁澧林、謝咏欣及許恩怡聯合主演。故事描述：一對湖南姊妹子圓與子缺的青春住著一個不負責任的爸爸，小時候姊妹倆舉家移民到香港，母親在外兼職、父親也經常不回家，子圓便代母職照顧起年幼的妹妹，雖然克服了語言隔閡，新移民的身分卻始終在她們生命裡揮之不去。後來父親因吸毒被抓反覆入獄，姊妹倆學會堅強度過年少時期，長大後卻發現自己喜歡的人事物都帶有父親的影子。

▲萊恩葛斯林（左）攜手艾蜜莉布朗主演《特技玩家》。（圖／UIP）
▲萊恩葛斯林（左）攜手艾蜜莉布朗主演《特技玩家》。（圖／UIP）
「芭本海默」強強聯手！萊恩葛斯林化身《特技玩家》挑戰高難度動作　4月26日上映

大衛雷奇執導電影《特技玩家》，集結《芭比》萊恩葛斯林、《奧本海默》艾蜜莉布朗、亞倫強森、溫斯頓杜克、漢娜沃丁厄姆和史蒂芬妮許主演。故事描述：一名常常被炸飛、輾壓、破窗而出以及從高處墜落地面的特技演員寇特席佛（萊恩葛斯林 飾），他因為意外受傷幾乎無法再從事特技表演，以往合作的電影明星此時卻突然失蹤，導致他牽扯上一連串的麻煩。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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