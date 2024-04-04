4月電影／吳慷仁《長久》激瘦剩53公斤！慘淪毒蟲父親落魄遊街

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《哥吉拉與金剛：新帝國》由導演亞當溫高德再次執導，主要演員包括：蕾貝卡霍爾、布萊恩泰瑞亨利、丹史蒂文斯、凱莉霍特爾、亞歷克斯費恩斯，以及《尚氣與十環傳奇》陳法拉。《哥吉拉與金剛：新帝國》是繼《哥吉拉大戰金剛》後的故事，劇情描述：金剛在空心地球的未知領域中尋找家人的旅程，牠無意間發現將給人類帶來前所未有的威脅「刀疤王」，一個只能透過金剛和哥吉拉的聯合力量來對抗的巨大威脅，而哥吉拉也正以前所未見的方式演化。
影帝后任達華、吳家麗聯手！主演《源生罪》扮母子 3月29日上映
岑嘉彥執導電影《源生罪》，集結香港影帝任達華、金馬影后吳家麗、型男吳卓羲、新人陳紫萱，以及實力派演員曾江及鮑起靜共同演出。故事描述：剛從國外回香港的實習護士樊雪兒（陳紫萱 飾），因為一宗蝴蝶刀連環殺人案，開始懷疑15年前媽媽姜玉玲（吳家麗 飾）的死因有可疑之處。她在心理學權威教授大哥樊博權（任達華 飾）的催眠治療及另一位哥哥樊承天（張建聲 飾）的幫助下，深入過去的黑暗世界，揭開媽媽的死亡真相，同時也將面臨危機逐步逼近。
劉品言化名《莎莉》大玩交友軟體！不顧一切赴法追愛 4月3日上映
練建宏執導國片《莎莉》由劉品言、林柏宏、李英宏主演。故事描述：女主角惠君（劉品言 飾）是個內心渴望愛情，卻又怯於表達的純樸農婦，只能透過交友軟體化名「莎莉」與法國男子談情說愛，不僅弟弟偉宏（林柏宏 飾）唱衰，全村的人都說她被騙了，因此她決定義無反顧飛到巴黎，展開一場屬於自己的追愛之旅。
扮毒蟲父親！金馬影帝吳慷仁演《但願人長久》激瘦剩53公斤 4月12日上映
金獎導演關錦鵬、李駿碩聯手監製，香港導演祝紫嫣自編自導自演《但願人長久》，集結金馬影帝吳慷仁、袁澧林、謝咏欣及許恩怡聯合主演。故事描述：一對湖南姊妹子圓與子缺的青春住著一個不負責任的爸爸，小時候姊妹倆舉家移民到香港，母親在外兼職、父親也經常不回家，子圓便代母職照顧起年幼的妹妹，雖然克服了語言隔閡，新移民的身分卻始終在她們生命裡揮之不去。後來父親因吸毒被抓反覆入獄，姊妹倆學會堅強度過年少時期，長大後卻發現自己喜歡的人事物都帶有父親的影子。
「芭本海默」強強聯手！萊恩葛斯林化身《特技玩家》挑戰高難度動作 4月26日上映
大衛雷奇執導電影《特技玩家》，集結《芭比》萊恩葛斯林、《奧本海默》艾蜜莉布朗、亞倫強森、溫斯頓杜克、漢娜沃丁厄姆和史蒂芬妮許主演。故事描述：一名常常被炸飛、輾壓、破窗而出以及從高處墜落地面的特技演員寇特席佛（萊恩葛斯林 飾），他因為意外受傷幾乎無法再從事特技表演，以往合作的電影明星此時卻突然失蹤，導致他牽扯上一連串的麻煩。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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