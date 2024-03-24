莫斯科遇恐攻！俄羅斯女子生死未卜 丈夫焦急喊：不敢自己回家
俄羅斯莫斯科近郊的音樂廳22日晚上8時（台灣時間23日凌晨1時）發生恐怖攻擊，導致至少143人死亡，這是俄國近10年來最嚴重的恐攻事件。目前俄羅斯當局已經逮補了與恐攻相關的11名嫌犯。一名俄羅斯男子更稱自己當時曾焦急地直奔現場尋找參加音樂會的妻子，但只看到一片火海，目前正拼命尋找有關妻子下落的任何細節。
國際中心楊智傑／綜合報導
兩張番紅花城市大廳（Crocus City Complex）的外觀照片，是伊戈爾（Igor Pogadaev）心愛的妻子在欣賞這場演出前傳送給他的最後訊息，直到伊戈爾看到槍手向人群開槍的報導後，他再也沒有收到任何新的訊息，然而當他趕到會場，在眾多救護車和數百名逃離會場的人潮之中都找不到妻子的身影。
這起恐怖攻擊事件發生於22日晚上，《俄衛社》報導指出，目前已知造成143人死亡。該音樂廳會估計可以容納7500人，事發當下，幾乎全都坐滿。恐怖份子進行掃射之後，隨後放火燒毀廳內的椅子，大火很快就吞噬了建築物，就連屋頂也都燒毀。
伊戈爾表示，當時自己在救護車中之間跑來跑去，試圖向救火人員或醫護人員中尋問有關妻子的消息，但就算四處拿著妻子的照片詢問，仍沒有人能告訴他這名女子的去向。
隨著週六死亡人數不斷增加，伊戈爾不斷來回莫斯科地區的醫院，試圖尋找新入院患者的資訊，然而妻子的名字卻始終沒有出現在官方公佈的100多名傷患名單之中，也不在當局已經確定的罹難者名單內。
不願相信太太成為罹難者一員的伊戈爾表示，在這個情況下自己根本不敢回家，尤其是在面對「只有自己一人」的事實更令他難以接受，因此他開車去了朋友家，「至少我現在和某人待在一起」打算接下來持續尋找愛妻的下落。