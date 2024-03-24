劉亦菲表姊高顏值曝光！神複製「仙氣瓜子臉」瘋傳：一家都是仙女
大陸女星劉亦菲擁有仙氣外貌，曾演出《神鵰俠侶》、《去有風的地方》、《夢華錄》等劇，被封為「神仙姊姊」。日前劉亦菲和表姊的合照在微博上瘋傳，意外曝光表姊也是高顏值，立刻掀起網友熱烈討論，「美女的旁邊也是美女」。
記者吳昕蓓／綜合報導
劉亦菲表姊日前在社群平台曬出和劉亦菲的合照，並告白寫下：「表妹，愛你呦」，只見照片中能看到，表姊的白皙肌膚不輸劉亦菲，擁有瓜子臉、高挺鼻梁，和炯炯有神的大眼睛，完全看不出歲月在臉上留下的痕跡，看起來氣質優雅大方，而劉亦菲的狀況也是一如往常的好，兩人同框的畫面立刻掀起熱議。
不少網友紛紛大讚劉亦菲和表姊的高顏值，「表姊也好美呀，我覺得還是劉亦菲最好看，她好特別的長相，鵝蛋臉鼻子超好看」、「感覺神仙姊姊一家都是仙女哈，表姊也太美了吧！叫上表姊一起拍戲吧」、「劉亦菲和她表姊感情一直很好，羨慕了，我也想加入這個家」、「劉亦菲的姊姊就是我的姊姊」。
事實上，劉亦菲從小就是美人胚子， 先前網路上流傳她國中時期的照片，可以看到她紮起馬尾，露出白皙瓜子臉，精緻五官和現在幾乎沒有差別，只是更稚嫩，從小就散發出脫俗的仙女氣質，清秀長相讓網友忍不住大讚：「真的沒有醜過」、「骨相好的人，真是在大家奇形怪狀的時候就是美女了呢」、「從小到大沒有尷尬期」。
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