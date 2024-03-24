青銀共融勞動新趨勢！勞動部銀髮人才中心舉辦青銀合作模式座談

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勞動力發展署高屏澎東分署銀髮人才資源中心主任劉岳屏表示，台灣邁入高齡化社會，而高齡化社會促成青銀共融的勞動新趨勢，在職場上，年齡差距大且世代共存的現象勢不可免，企業及個人都應該好好思考如何因應，盼藉此互動，激盪出全新思維和啟發，找出青銀合作的模式。
劉岳屏說，該中心在推動友善職場與世代合作的輔導服務過程中，企業時常反應壯世代在職場上面臨的就業障礙及與青年主管不易溝通等雙向互動溝通的問題。
該中心為協助銀髮族穩定就業，會規畫辦理各式課程活動，包含青銀溝通、數位工具應用、人際關係管理等，以減緩世代間的職場代溝，乃舉辦此一青銀合作模式座談會，會中運用數位科技，讓跨世代面對面說出對彼此的職場印象，以直球對決的趣味形式，促進世代間更加彼此認，以在職場上愉快合作。
勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華指出，當人口逐漸老化，健康餘命延長，增加銀髮勞動力已成政府努力推動的目標，該分署除了積極推動中高齡就業服務相關措施外，也將持續加強對青年的銀力觀念推廣，期將世代合作、世代共融的概念，及早深植於青年學子心中，同時舉辦此類活動，以促進世代間學習和交流的機會，讓青銀世代更進一步瞭解彼此的價值與優勢。