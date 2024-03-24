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Netflix《3體》文革戲動員倫敦500人　少女「葉文潔」壓力爆表

▲台灣演員曾靖（右）主演《3體》的少女「葉文潔」，劇組在倫敦動員500人拍文革戲跟勞改戲。（圖／Netflix提供）
▲台灣演員曾靖（右）主演《3體》的少女「葉文潔」，劇組在倫敦動員500人拍文革戲跟勞改戲。（圖／Netflix提供）

記者羅凌筠／綜合報導

改編自劉慈欣小說《三體》的科幻影集《3體》，開播即就衝上Netflix戲劇榜冠軍，來自台灣的演員曾靖飾演科學家女主角年少版「葉文潔」，劇組在倫敦片場搭建1個巨大的舞台，拍攝第1集的文革重頭戲，曾靖印象深刻的說，那場戲現場至少500名臨演，「確實給我很大的壓力。」

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▲《3體》曾靖（中）跟導演曾國祥（右）跑遍環境艱困的外景地。（圖／Netflix提供）
▲《3體》曾靖（中）跟導演曾國祥（右）跑遍環境艱困的外景地。（圖／Netflix提供）
與曾國祥導演合作，曾靖說：「他非常好，我需要仰望這位導演。」有些導演在片場跟演員講戲，是直接當所有人的面喊出來的，但是曾國祥會從攝影棚裡拉開簾子，走過來笑笑跟演員說，曾靖說：「我並不介意他隔空喊話，但我覺得他是出自對演員的尊重，他想『我只讓妳聽到就好了』。」

▲《3體》中國大陸的劇情實際是在倫敦取景。（圖／Netflix提供）
▲▼《3體》中國大陸的劇情實際是在倫敦取景。（圖／Netflix提供）
▲《3體》中國大陸的劇情實際是在倫敦取景。（圖／Netflix提供）
 
此外，曾靖也提到曾國祥很注重美感跟細節，有場戲曾靖在倫敦森林裡拍攝，化妝師已經把她的眼角、指甲縫塗滿泥巴，曾國祥打量一下說：「太乾淨了。」他親自從地上的泥巴河裡捧一把淤泥，抹到曾靖渾身上下髒兮兮為止。而且因為「葉文潔」有一段流放歲月，曾靖也被要求皮膚不能太好，比較符合角色坎坷的經歷。

▲曾靖試鏡《3體》闖到「3選1」最後一關。（圖／Netflix提供）
▲曾靖試鏡《3體》闖到「3選1」最後一關。（圖／Netflix提供）
30歲的曾靖爸爸是台灣人、媽媽是湖南人，她是淡水長大的女孩，2013年才到美國南加大念表演，在大學裡，電影學院的學生為了畢業作品，來他們這裡選角是常有的事，有一次，曾靖在導演系同學的慫恿下，誤打誤撞去試鏡《3體》，她還以為是學生製作，結果劇組一開口就要8個月的檔期，才知道是Netflix的影集。

▲曾靖從台灣遠赴南加大留學，出道首部作品就是科幻影集《3體》。（圖／Netflix提供）
▲曾靖從台灣遠赴南加大留學，出道首部作品就是科幻影集《3體》。（圖／Netflix提供）
曾靖抱著「不可能被選」的心態，奇蹟似的一路闖到最終關卡，試角導演偷偷問她：「我覺得妳最像葉文潔，現在3選1妳緊不緊張？」其實曾靖根本不緊張，她說：「我去面試學校（南加大）的時候，3000人選10個，3選1有什麼好緊張？」最後曾靖脫穎而出，反而導演系同學一點兒也不意外，那個同學說：「我就知道妳可以上，我在讀小說的時候，就想著妳的臉。」

▲《3體》改編自劉慈欣小說《三體》。（圖／Netflix提供）
▲《3體》改編自劉慈欣小說《三體》。（圖／Netflix提供）
《3體》小檔案

上線日期：2024年3月21日
集數：8集
平台：Netflix
製作人：《冰與火之歌：權力遊戲》大衛班紐夫、DB魏斯
影集介紹：1960年代的中國，一名年輕女子的關鍵決定掀起跨越時空的波瀾，深深影響了現代。自然法則在眼前逐漸支離破碎，原因不得而知，一群互動密切的傑出科學家必須與一個鍥而不捨的警探合作，化解人類史上最大的威脅。

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