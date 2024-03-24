Netflix《3體》文革戲動員倫敦500人　少女「葉文潔」壓力爆表

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此外，曾靖也提到曾國祥很注重美感跟細節，有場戲曾靖在倫敦森林裡拍攝，化妝師已經把她的眼角、指甲縫塗滿泥巴，曾國祥打量一下說：「太乾淨了。」他親自從地上的泥巴河裡捧一把淤泥，抹到曾靖渾身上下髒兮兮為止。而且因為「葉文潔」有一段流放歲月，曾靖也被要求皮膚不能太好，比較符合角色坎坷的經歷。
30歲的曾靖爸爸是台灣人、媽媽是湖南人，她是淡水長大的女孩，2013年才到美國南加大念表演，在大學裡，電影學院的學生為了畢業作品，來他們這裡選角是常有的事，有一次，曾靖在導演系同學的慫恿下，誤打誤撞去試鏡《3體》，她還以為是學生製作，結果劇組一開口就要8個月的檔期，才知道是Netflix的影集。
曾靖抱著「不可能被選」的心態，奇蹟似的一路闖到最終關卡，試角導演偷偷問她：「我覺得妳最像葉文潔，現在3選1妳緊不緊張？」其實曾靖根本不緊張，她說：「我去面試學校（南加大）的時候，3000人選10個，3選1有什麼好緊張？」最後曾靖脫穎而出，反而導演系同學一點兒也不意外，那個同學說：「我就知道妳可以上，我在讀小說的時候，就想著妳的臉。」
《3體》小檔案
上線日期：2024年3月21日
集數：8集
平台：Netflix
製作人：《冰與火之歌：權力遊戲》大衛班紐夫、DB魏斯
影集介紹：1960年代的中國，一名年輕女子的關鍵決定掀起跨越時空的波瀾，深深影響了現代。自然法則在眼前逐漸支離破碎，原因不得而知，一群互動密切的傑出科學家必須與一個鍥而不捨的警探合作，化解人類史上最大的威脅。