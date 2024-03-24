莫斯科遇恐攻！15歲打工弟見「人潮衝向死路」急忙疏散救下百人
俄羅斯首都莫斯科郊區一間音樂廳22日晚間遭遇恐怖攻擊，已知造成至少143人死亡、逾百人受傷，這是莫斯科地區近22年來受到的最嚴重恐攻，不過因為一名年僅15歲的少年在人群混亂時冷靜按照緊急逃生的訓練，成功地疏散了上百名驚慌失措的觀眾，許多俄羅斯媒體更稱讚他是「真正的英雄」。
國際中心楊智傑／綜合報導
這起恐怖攻擊由極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）宣稱犯案，番紅花城市大廳（Crocus City Complex）在22日晚間遭嫌犯縱火以及持槍襲擊。根據社群媒體上曝光的自拍影片顯示，在會場大廳中，身穿制服的15歲少年伊斯蘭（Islam）正在四處奔走，努力推開驚惶的人潮，並向後比出大拇指不斷大喊，只是民眾朝他指示的方向疏散。
在事後接受俄羅斯媒體《Sovsport》訪問時，負責儲物保管物品的伊斯蘭解釋說，他當時發現並不清楚方向的人們不斷往廁所方向移動，「但那是一條死路」。因此他立刻開始指揮疏散，引導觀眾們穿過濃煙，經過走道前往進入辦公室，最後順利逃到了戶外的安全地點。
伊斯蘭謙虛地表示，所有工作人員都接受過相同的緊急逃生訓練，他只是嚴格按照訓練內容執行而已，「我只是做了自己份內的工作」，儘管如此他的行為仍挽救了上百人的生命，俄媒形容他是「真正英雄」的同時也稱讚了他的英勇和果敢。