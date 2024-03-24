悍匪掃射警局後遭逮！犯案前po文曝光 網酸：看完電影想當桂林仔
桃園43歲男子楊景隆昨持槍掃射桃園警分局景福派出所後逃逸，並與警方發生槍戰，22歲蔡姓警員在槍戰中左肩中彈，仍英勇反擊連開12槍，所幸手術後已轉入病房休養，楊男也遭逮捕。他犯案前4小時臉書貼文曝光，嗆警方吃案，「你們是警察還惡魔啊？」但網友留言酸他看太多電影，想學《周處除三害》當桂林仔。
記者何哲欣／綜合報導
楊景隆在臉書批警察王八蛋，不好好保護百姓，就知道欺壓百姓，「我楊景隆被你們吃了多少案啊，10幾歲吃案我快死了還不讓人報警，媽媽跪著求也不給報案，中路派出所20幾歲也吃案，我也快死了也是不給報案，求啊跪啊也不給報案，景福派出所30幾歲也要吃案，我現在45歲要50了，還要吃案。」
楊男說怒嗆警方，「你們手上的槍是保護百姓還是欺壓百姓啊，八年前我媽過世的時候又來恐嚇我做警察的人，我不要，就放話不要讓我們抓到一點犯罪行為一定把你關到死，你們是警察還惡魔啊？」他還在臉書秀出三把槍，顯然就是警方在其車上查獲的3把槍。
網友紛紛拿最近火紅的電影《周處除三害》反酸，「哇！因為自己犯罪被抓就去開槍喔～是不是電影看太多覺得自己是桂林仔？」「這麼想幹大事怎麼不把通緝第一名跟第二名先除掉？」「又是一個看電影在幻想的中二仔」「你自己的問題還要牽連無辜的人做什麼」「當不了劉煥榮，也當不了桂林仔。」