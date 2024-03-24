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T1／史考特準「大四喜」無用、海神87:90輸中信特攻　苦吞3連敗

▲史考特也得到16分17籃板8助攻8抄截的準「大四喜」數據，但海神終場仍吞下敗仗。（圖／T1提供）
▲史考特也得到16分17籃板8助攻8抄截的準「大四喜」數據，但海神終場仍吞下敗仗。（圖／T1提供）

記者黃建霖/新北報導

T1聯盟今（24）日進行新北中信特攻對決高雄全家海神的比賽，中信特攻靠著末節一波11:1的攻勢鎖定勝局，以90:87拿下勝利，海神中鋒庫薩斯此役攻下全場最高的32分13籃板，史考特也得到16分17籃板8助攻8抄截的準「大四喜」數據；中信方面艾德攻下24分11籃板，傑卡20分10籃板，帶隊取勝。

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兩隊近期的狀況都還在調整，近期特攻主將阿巴西進入齋戒月，體能的調整成為維持狀態和表現的重要環節，今天他首節攻下7分，艾德則砍進10分，幫助中信特攻在主場以33:26領先。

次節海神的幾次外線近攻不靈光，中信打得也有點混亂，胡瓏貿和傑卡在場上起了一些小衝突，不過兩人爭執的情況沒有擴大。特攻這一節一度領先到16分，不過海神一波15:3攻勢追近，兩節打完以50:54小幅落後。庫薩斯半場攻下23分，也讓防守他的曾文鼎上半場就領到4犯，不得不先下場。

易籃再戰後，于煥亞連拿5分，胡瓏貿今天第一記運動戰進球就是一顆追平比數的三分球，第三節特攻近攻大當機，海神打出11:4的小高潮反超比數。不過該節中段曾文鼎小動作惹毛庫薩斯，海神進攻節奏似乎因此被打斷，也讓中信把握機會再次將分數反超，67:63進入到末節。

海神這一場比賽最麻煩的是外線沒發揮，除了于煥亞能投進球之外，幾乎沒人能夠把握空檔。比賽最後階段，雙方戰成76:76平手，特攻靠著傑卡、阿巴西連投帶罰，打出11:1的攻勢建立雙位數領先。儘管海神靠著對方失誤以及史考特的快攻上籃，在最後37.2秒追到只差4分，13.9秒阿巴西又失誤，史考特再次二次進攻得分，但時間已經不夠，胡瓏貿犯規，柯丹兩罰一中，海神後場一拋未進，比賽結束。

這一場比賽史考特得到16分17籃板8助攻8抄截，接近「大四喜」的數據，不過16投僅4中，命中率需要加強。但海神主帥喬伊斯對他很滿意，認為他和布銳克曼都是聯盟中最頂級的後衛，相信前者能補上戰力。

而中信特攻的阿巴西則認為，海神雖然布銳克曼受傷，但史考特也很有實力，中信有做下達一些策略，「光哥有說要給他更多壓力，二三線要協防，我們今天做得不錯。」

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