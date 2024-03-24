吃紅麴引發腎臟疾病！「這款酒」用到問題原料　2業者曾進口來台

▲財政部國庫署呼籲民眾若有購買「松竹梅白壁蔵『澪（みお）』」、切勿飲用。（圖／記者顏真真攝）
▲財政部國庫署呼籲民眾若有購買「松竹梅白壁蔵『澪（みお）』」、切勿飲用。（圖／記者顏真真攝）

記者林志怡／台北報導

近期有消費者使用小林製藥的紅麴後，出現腎臟疾病，小林製藥因此公告回收相關產品，而日本宝酒造株式会社近期公告回收其「期間限定」產品，「松竹梅白壁蔵『澪（みお）』ＰＲＥＭＩＵＭ〈ＲＯＳＥ〉」，該酒品曾使用小林製藥公告回收的紅麴，財政部國庫署呼籲民眾若有購買、切勿飲用。

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財政部國庫署表示，據外電報導，日本宝酒造株式会社回收其今(113)年1月起以「期間限定」方式進行販售之「松竹梅白壁蔵『澪（みお）』ＰＲＥＭＩＵＭ〈ＲＯＳＥ〉」(300毫升及750毫升)，因該酒品使用小林製藥公告回收之紅麴原料作為著色劑。據瞭解，消費者食用該等紅麴後，出現腎臟疾病。

據財政部國庫署同步調查之進口情形，今年我國曾有2家業者進口該酒品，該署將請該等進口業者辦理市面回收，並籲請購買該酒品之消費者切勿飲用，且向進口業者洽詢回收酒品相關事宜。

另衛福部食藥署副署長林金富表示，經查邊境輸入查驗資訊管理系統（IFI)，自111年迄今，並未有曾使用小林製藥公告回收的紅麴產品輸入，但呼籲赴日本旅遊的民眾切勿購買相關產品，若已購買回台，也建議不要食用、盡速丟掉。

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