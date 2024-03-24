出席聯歡童樂會 賴清德：盼台灣讓身障者也能追求夢想
副總統賴清德今（24）日下午出席由中華身心障礙者職業技藝協會在總統內舉辦的「寶貝童心 夢想起飛」聯歡童樂會，致詞時肯定主辦單位對弱勢族群的關心與照顧，並表示，未來會秉持群策群力的精神，讓身心障礙者也能在這塊土地上追求夢想，期盼和大家一起讓台灣成為值得尊敬的偉大國家。
記者陳威叡／台北報導
賴清德致詞時表示，很高興再度受邀出席中華身心障礙者職業技藝協會舉辦的活動，他要代表總統蔡英文熱烈歡迎大家，並祝福小朋友兒童節快樂。並表示自己已經連續4年參加，十分了解這項活動的重要性。中華身心障礙者職業技藝協會結合社會公益力量，關心並照顧弱勢兒童，不僅邀請小朋友來總統府參加兒童節活動，也幫助身心障礙孩子習得一技之長，未來能獨立自主。此外協會關心的範圍亦觸及弱勢與原住民家庭，非常令人欽佩。
賴清德感謝所有贊助企業，認同該協會的宗旨，大家群策群力、持續幫助身心障礙者的力量相當重要。未來上任後也會秉持這樣的精神，讓身心障礙兒童獲得更好的照顧、身心障礙的家庭得到扶持；弱勢的家庭都得到政府的照顧，不至於孤單、無助，進而產生問題。
賴清德強調，在台灣這塊土地上，每一個人，不分族群、不分年紀，即使是身心障礙者也有機會追求夢想，這樣的國家才是值得尊敬的偉大國家。「我們大家一起來」