西門超便宜美食區曝光！藏身警局地下室　陸網紅驚：100塊就吃飽

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日前小鐘發出影片「第一次進警察局吃飯」，他在台灣粉絲Anne的帶領之下，前往位處西門町商圈的「台北市政府警察局」內部地下二樓的「波麗士美食廣場」，一探「台灣公務員的伙食究竟如何？」
進入台北市政府警局後，小鐘老婆一度有些緊張握緊老公的手，他也立刻安撫「你不要怕，放心大膽」。一行人進入「波麗士美食廣場」，發現裡面有好幾間店家，有純素自助餐、鍋燒麵、手搖飲料店、咖啡館等，選擇不少，餐點售價都坐落在100元上下，飲料、果汁則有20元小杯至40元大杯各種容量選擇。
最終小鐘選擇吃素食自助餐，並表示想要餐檯上每個菜色都來點，最終夾了約10種菜色，份量也相當多，店家卻只收取100元，還有免費湯品可以裝，小鐘又買了一杯40元的檸檬芭樂汁，喝下來每口都有果肉，最終他的午餐只花了140元就吃飽，也讓他大讚：「在這裡吃飯很划算阿」。小鐘老婆則點了一份110元的鍋燒烏龍麵，份量也相當多。影片也讓大批網友讚不絕口，認為在西門商圈還有CP值頗高的餐點，屬實驚喜。
西門超便宜美食區曝光！藏身警局地下室
事實上，北市警局的「波麗士美食廣場」曾在2017年台北市大運前，將簡易的員工餐廳改造為多元美食廣場，內部分有主食區、水果區、甜品區、咖啡區以及售區，食品單價介於10至100多元，對比附近商圈價格來說，可以說是CP值相當高。
實際翻看「波麗士美食廣場」的Google地標評價，一共有31則評論不算太多，有著4.2顆星，不少曾前往用餐的民眾也大讚：「媽媽食堂，連續吃每天菜單配菜都不一樣！便宜又好吃又大碗」、「攤位老闆娘都很親切，有機會還會再去」、「便宜，味道還行，需自助回收餐盤」、「在公家機關又是台北市治安所在指揮中心用餐，有美食又用餐無安全顧慮，杏火鍋又是首選最好吃的餐點」、「隱藏版美食廣場」。
綜觀小鐘以及台灣在地民眾的體驗後，可以確定「波麗士美食廣場」是藏身於西門町的超便宜美食區，但值得注意的是，這個美食廣場在周六、週日都會進行公休，因此有想要嘗鮮的民眾，可不要假日前往撲空了。