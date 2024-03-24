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蔡沐妍女兒拉琴片段曝光！「小S暖心反應」獲大讚：對小孩有一套

▲蔡沐妍不滿小S對待女兒表演的方式，《小姐不熙娣》片段曝光卻有部分網友反而嘉許小S的反應。（圖／蔡沐妍、小S IG）
▲蔡沐妍不滿小S對待女兒表演的方式，《小姐不熙娣》片段曝光卻有部分網友反而嘉許小S的反應。（圖／蔡沐妍、小S IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

女星蔡沐妍（Lydia）突然發文控訴，先前帶著女兒上《小姐不熙娣》，女兒的大提琴表演被小S尷尬問：「這是可以表演的嗎？很有勇氣」，令她感到不滿，認為節目組有意帶風向，然而節目片段曝光後，部分網友們卻有不同的看法，反而認為小S對孩子滿有一套的。

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▲小S（左）被拍下翻白眼的照片，相當逗趣。（圖／小S IG）
▲小S（左）和女兒們感情很好，對育兒很有一套自己想法。（圖／小S IG）

蔡沐妍先前帶女兒上《小姐不熙娣》表演大提琴，過程中女兒面無表情，有些音些微失準，讓小S尷尬表示：「我是不懂啦，但是她的音還有那個有一些聽起來是…是正常的嗎？」蔡沐妍回答後，小S又再質疑：「這是可以表演的嗎？很有勇氣，但是畢竟還是有很多人在看電視，或是看網路，他們可能會一頭霧水想說這表演是什麼意思？」


蔡沐妍女兒當下坦言自己不喜歡大提琴，小S也認真詢問對方，「已經彈到這個程度，妳還是不喜歡大提琴嗎？」見對方點頭，小S又好奇問：「所以妳剛剛是有刻意用不喜歡的情緒去拉它嗎？」蔡沐妍女兒也回答「對」，讓她忍不住笑虧確實有感受到琴音中的不情願，在聽完孩子拉完音階後，她也給予肯定：「要練到準才行，如果練到準就會拉出樂趣來。」


聽蔡沐妍說當初是自己想學琴，女兒只是跟自己一起去，母女倆還為了大提琴的問題一度關係緊繃，後來才發現大提琴真的太困難，對女兒堅持學習的心感到佩服，更強調女兒不想學了隨時可以停止，小S因此現場問蔡沐妍女兒：「認真想一下妳還要不要繼續學？」孩子回答「要」，她也點頭表示：「OK，那她自己說的。」

▲（圖／翻攝自CaVa臉書）
▲小S詢問孩子的意見，並且給予肯定。（圖／翻攝自CaVa臉書）
這段畫面曝光後，不少網友都對小S的處理方式感到讚許，「覺得S是好媽媽，她有照顧到小孩的感受，雖然小孩表明不喜歡但S還是有先同理她，再鼓勵她、安慰她」、「不愧是三個孩子的媽，真的很有一套育兒方式」、「小S要不要做親子節目啊，對小孩滿有一套的」。

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