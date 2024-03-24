蔡沐妍女兒拉琴片段曝光！「小S暖心反應」獲大讚：對小孩有一套

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蔡沐妍女兒當下坦言自己不喜歡大提琴，小S也認真詢問對方，「已經彈到這個程度，妳還是不喜歡大提琴嗎？」見對方點頭，小S又好奇問：「所以妳剛剛是有刻意用不喜歡的情緒去拉它嗎？」蔡沐妍女兒也回答「對」，讓她忍不住笑虧確實有感受到琴音中的不情願，在聽完孩子拉完音階後，她也給予肯定：「要練到準才行，如果練到準就會拉出樂趣來。」
聽蔡沐妍說當初是自己想學琴，女兒只是跟自己一起去，母女倆還為了大提琴的問題一度關係緊繃，後來才發現大提琴真的太困難，對女兒堅持學習的心感到佩服，更強調女兒不想學了隨時可以停止，小S因此現場問蔡沐妍女兒：「認真想一下妳還要不要繼續學？」孩子回答「要」，她也點頭表示：「OK，那她自己說的。」
這段畫面曝光後，不少網友都對小S的處理方式感到讚許，「覺得S是好媽媽，她有照顧到小孩的感受，雖然小孩表明不喜歡但S還是有先同理她，再鼓勵她、安慰她」、「不愧是三個孩子的媽，真的很有一套育兒方式」、「小S要不要做親子節目啊，對小孩滿有一套的」。
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