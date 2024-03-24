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籃壇放大鏡／UBA限每節1外籍生　虎尾軍團如何應對？4號位更重要

▲今年UBA虎尾科大陣中擁有5名外籍生，包含籃板王喬納森，首次打進小巨蛋收穫季軍寫隊史最佳成績。（圖／記者朱永強攝 , 2024.03.24）
▲今年UBA虎尾科大陣中擁有5名外籍生，包含籃板王喬納森，首次打進小巨蛋收穫季軍寫隊史最佳成績。（圖／記者朱永強攝 , 2024.03.24）

記者路皓惟/台北報導

隨著台灣UBA大專籃球聯賽的逐年發展，外籍生的加入已經成為各校提升競爭力的重要策略。然而，大專體總針對113學年度頒佈新規則，即每節比賽中僅允許1名外籍生上場，此一變革無疑將對各隊的戰術布局產生顯著影響，尤其對今年擁有5名外籍生、拿下季軍隊史最佳成績的虎尾科大影響甚鉅，總教練盧譽誠也提到明年的4號位變得更重要。

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當初外籍生的存在是為了彌補學校招生的困境，但之後已轉變為軍備競賽，111學年度UBA大專籃球16強隊伍中，一共有22名外籍生，達到史上新高。從各隊挑選的外籍生來看，主要以大前鋒、中鋒4、5號位為主，身高平均在200至213公分。

虎尾科大今年擁有5名外籍生，在四強戰差點讓「宇宙政大」翻船，最後在季軍戰順利擊敗世新大學，寫下隊史最佳成績。虎尾科大外籍生一直備受討論，盧譽誠強調外籍生的引進原本旨在提升對抗強度，並在比賽中透過控制上場時間來促進本土球員的成長。

面對新學年度的外籍生限制，虎尾科大已有預先準備，盧譽誠教練認為，隨著外籍生上場時間的限制，4號位球員的角色變得尤為關鍵。他指出，「明年只剩下喬納森一個籃板王，4號位的高度、防守及進攻能力都非常重要。本土的1、2、3號位置明年將更加成熟，整體後衛陣容穩固，這是我們的優勢。」

▲虎尾科大帝亞姆（左起）、馬克斯 、希圖（圖／記者朱永強攝 , 2024.03.24）
▲虎尾科大帝亞姆（左起）、馬克斯 、希圖（圖／記者朱永強攝 , 2024.03.24）
當今大專籃球王者政大，即在4、5號位配置兩個大個子，如今外籍生上場僅限1人，考驗教練的戰力佈局，盧譽誠表示，誰能在4號位有效補強，將直接影響隊伍的競爭力，「今年我們有兩個大個子在內線時，籃板和防守都有較大的優勢。」

「明年我們只剩下喬納森一個籃板王，其實在4號位的高度跟防守，以及進攻上面，我覺得都非常重要，因為我們本土1、2、3號位，明年絕對會更成熟，那我們後衛其實整體的陣容都還在，相較之下，這是我比較不擔心的部分。」盧譽誠說。

隨著UBA大專籃球聯賽賽季結束，盧譽誠將馬上投入招生工作，目前已經鎖定幾名HBL優秀前鋒，他表示：「老實說，我不是很擔心明年，我們本土後衛戰力好，未來經驗累積和成長後，再把4號位補齊，相信明年賽季虎尾科大還是有競爭性的。」

▲虎尾科大奪下UBA本學年度的季軍。(圖／記者朱永強攝 , 2024.03.24）
▲虎尾科大奪下UBA本學年度的季軍。(圖／記者朱永強攝 , 2024.03.24）
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