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籃壇放大鏡／UBA南北招生失衡！虎尾寫歷史　盼為中南部帶來轉機

▲虎尾科大奪下UBA本學年度的季軍。(圖／記者朱永強攝 , 2024.03.24）
▲虎尾科大奪下UBA本學年度的季軍。(圖／記者朱永強攝 , 2024.03.24）

記者路皓惟/台北報導

虎尾科技大在112學年度的UBA大專籃球聯賽首次闖入四強，今（24）日在台北小巨蛋季軍戰上，虎尾以81：72擊敗世新大學，奪得季軍，這不僅是虎尾科大在小巨蛋的首次勝利，也是近4年來中、南部隊伍在小巨蛋的第一勝，虎尾贏球固然高興，但也反映出國內中南部球隊招生失衡的事實。

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虎尾科大男籃總教練盧譽誠坦言，中南部隊伍在招生方面面臨諸多困難，「中、南部隊伍真的很辛苦，每次招生時，許多球員和家長都傾向選擇北部的學校。」

談到南北招生失衡的問題，盧譽誠坦言，「我是覺得蠻可惜的，因為有很多好的球員都集中在北部，其實空間上互相去擠壓之後，確實會影響到這些球員未來的發展。」

▲王鈞聖離開政大後，轉學到虎尾科大。（圖／記者朱永強攝 , 2024.03.24）
▲王鈞聖離開政大後，轉學到虎尾科大。（圖／記者朱永強攝 , 2024.03.24）
盧譽誠提到，期望企業願意投入資源，能為中南部球隊帶來改變，「不管是虎尾、臺體大或義守等中南部學校，我們都投注很多心力在球隊上面，虎尾也給予球員很多的資源和空間，我認為如果有更多優秀的球員願意加入中、南部的隊伍，將有助於大學階段球員的培養和發展。」

盧譽誠強調，過去大家都認為只有北部才能與職業隊對戰，但現在中南部也有許多職業隊伍，今年虎尾科大與職業隊進行了超過20場的比賽，這對球員的成長和曝光都有很大幫助。

盧譽誠呼籲，希望高中家長和優秀球員能考慮加入虎尾科大，「我們希望能改變過去都是北部球隊打四強的局面，讓UBA大專籃球聯賽更加多元和精彩，不然大家看久了也會覺得對戰組合沒意思，當然中、南部球隊也要再更努力。」

「短期比較難去改變招生現況，」盧譽誠說，「我覺得虎尾這一、兩年的招生，還有今年的補強都有不錯的結果，期待新年度能夠順利補進更多優秀球員，明年再一起朝UBA冠軍努力。」

▲虎尾科大教練盧譽誠（圖／記者朱永強攝 , 2024.03.24）
▲虎尾科大教練盧譽誠。（圖／記者朱永強攝 , 2024.03.24）
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