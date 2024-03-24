才女歌手鄭華娟在德國逝世！享壽60歲 陶晶瑩〈太委屈〉成代表作
台灣才女歌手鄭華娟，今（24）日傳出過世噩耗，稍早老東家「滾石唱片」證實此事，「我們摯愛的如同家人的朋友華娟，在3月21日早上離開了這個她一直真心擁抱、熱愛的世界。」讓許多歌迷相當錯愕與不捨，而鄭華娟生前曾創作過無數作品，包含陶晶瑩〈太委屈〉、潘越雲〈情字這條路〉、張惠妹〈灰姑娘〉等經典夯曲，如今只能成為回憶。
記者詹鎰睿／綜合報導
滾石唱片官方臉書今（24）日晚間沉痛證實，歌手鄭華娟逝世消息，「我們摯愛的如同家人的朋友華娟，在3月21日早上離開了這個她一直真心擁抱、熱愛的世界。做為她的同事、朋友、親人，我們聽到這個消息都感到無比的悲傷和哀痛。但是我們都相信，華娟在天使的接引下會迎向主的懷抱，在主的國度裡將得到永恆的平靜與平安。」
另外，滾石唱片也提到，「我們遵從華娟家人，她的先生Michael和大哥的同意，沈重的發佈了這個消息。華娟的後事目前已有德國的親友在細心的處理。天主會有最好的安排，願主保佑。」
貼文曝光後，立刻湧入歌迷不捨地留言，「敬悼最愛的才女歌手」、「謝謝您為這世界創作出這麼多美好的歌曲」、「太突然了，喜歡她的歌還有她的書」、「好喜歡看妳寫的書，也愛聽妳寫的歌。」
據了解，鄭華娟生前熱愛旅行，在22歲那年到歐洲旅遊時，幸運在德國當地遇見現任老公麥可，交往8年後決定共度一生，婚姻生活幸福美滿，鄭華娟不僅與德國公婆相處甚好，還把在德國生活所看到的文化差異，以及所見所聞通通寫進書內，深受讀者喜愛，也鼓勵了許多粉絲。
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