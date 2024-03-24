評黃捷未來「高雄市長熱門人選」 阿扁預言2參選時間點
民進黨新科立委黃捷今（24）日前往前總統陳水扁《有夢上水》節目接受專訪，過程中陳水扁表示自己對黃捷期待很高，年輕人足以承擔大任，更預言黃捷最快將在2026年、最慢2034年成為高雄市長的熱門人選，黃捷則感謝陳水扁的期待與鞭策，另強調做事才是從政最重要的初衷，而非什麼位子。
記者陳威叡／台北報導
訪談過程中，陳水扁提及自己的從政經歷，曾被嘲笑稱「小孩玩大車」、「童子軍治國」，但現在一路走來，也認為要年輕一點才不會「LKK」跟不上時代的腳步。而黃捷則認為，無論年紀大小，
只要願意參與政治，有行動就會被看見，且現在不一定要在傳統政治結構下才能出頭，不一定要當誰的接班人或是政二代，就像阿扁總統一樣，有機會就出來闡述理念與公共事務，在這時代是非常非常重要。
陳水扁也非常讚賞黃捷，強調年輕人足以承擔大任，不要有菁英領導的迷思，自己對於黃捷得期待很高，更預言最快2026年、最慢2034年將會是高雄市長熱門人選之一。黃捷則感謝阿扁總統的期待和鞭策，現在最重要的是要想什麼事情要先做，做事才是從政最重要的初衷，而非什麼位子。
事後黃捷也表示，感謝阿扁總統對她的鞭策與鼓勵，「做好現在、才有未來」，認為現階段最重要的，就是做個稱職的國會議員，捍衛民主價值、推動高雄發展。