高雄獎打造大南方國際藝術新創舞台

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高市府文化局長王文翠指出，高雄獎本次展出在具有實驗性的四樓展覽空間，作為高美館改制行政法人以來特別為徵件計畫量身打造的展覽環境，歡迎市民朋友來美術館欣賞藝術、多元表演，擴展藝術文化視野。
高美館代理館長林羿妏分享，今年正逢高美館邁向30週年，高雄獎開辦以來，首度選出原住民藝術家為首獎得主，高美館經營多年，喜見本屆有今日成果。也期待高雄獎持續作為新生藝術家亮眼嶄露創作的舞台。
本屆首獎胡家瑜《洪水過後有島嶼》以布農族神話表現傳統與現代的交會，孕育出新生代南島青年的自我認同，交織出新型態的自我意識。首獎謝其軒《Good morning! And in case I don't see you, good afternoon, good evening and good night》中打造出無法抵達的樓梯，透過鏡面、水面等反射性的媒材，映照觀眾受困於彼岸的肉身，隱喻著時代性的困境。
首獎陳彥齊《把聲音轉小》讓觀眾置身在蟲鳴與莫札特歌劇的奇幻場域中，兩種音響對抗交織，象徵著個人與各種體制的拉鋸。而「何創時書法篆刻類特別獎」得主段沐的《書譜：萬物演算》，透過AI機器學習模型分析傳統書寫，創造新舊時代演譯的融合。