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高雄獎打造大南方國際藝術新創舞台

▲高雄獎入圍作品在具有實驗性的四樓展覽空間展出，作為高美館改制行政法人以來特別為徵件計畫量身打造的展覽環境。（圖／高美館提供）
▲高雄獎入圍作品在具有實驗性的四樓展覽空間展出，作為高美館改制行政法人以來特別為徵件計畫量身打造的展覽環境。（圖／高美館提供）

記者陳美嘉／高雄報導

《2024高雄獎》頒獎典禮23日於高雄市立美術館登場。本屆高雄獎得主謝其軒、陳彥齊、胡家瑜獲首獎殊榮與50萬元獎金，也是創辦以來，首度選出原住民藝術家為首獎得主。何創時基金會贊助書法篆刻類特別獎與獎金10萬元由段沐獲得，五大創作類項共有優選獎5位及入選獎18位，入圍作品於高美館4樓展覽室展出至4月28日。

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高雄市長陳其邁表示，《高雄獎》作為發掘藝術新銳平台，培養藝文人才。建設是城市的外顯，而文化展現城市的靈魂，「文化是生活，藝術是日常」，輕軌串連市民的美好生活，美術館作為高雄的靈魂所在，結合長者優惠、偏鄉藝術學習，弭平不同族群親近藝術，實踐藝術文化平權。今年6月29日，高美館也將與英國泰德現代美術館合作展覽《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》，歡迎市民朋友搭乘輕軌來美術館看展。

高市府文化局長王文翠指出，高雄獎本次展出在具有實驗性的四樓展覽空間，作為高美館改制行政法人以來特別為徵件計畫量身打造的展覽環境，歡迎市民朋友來美術館欣賞藝術、多元表演，擴展藝術文化視野。

高美館代理館長林羿妏分享，今年正逢高美館邁向30週年，高雄獎開辦以來，首度選出原住民藝術家為首獎得主，高美館經營多年，喜見本屆有今日成果。也期待高雄獎持續作為新生藝術家亮眼嶄露創作的舞台。

本屆首獎胡家瑜《洪水過後有島嶼》以布農族神話表現傳統與現代的交會，孕育出新生代南島青年的自我認同，交織出新型態的自我意識。首獎謝其軒《Good morning! And in case I don't see you, good afternoon, good evening and good night》中打造出無法抵達的樓梯，透過鏡面、水面等反射性的媒材，映照觀眾受困於彼岸的肉身，隱喻著時代性的困境。

首獎陳彥齊《把聲音轉小》讓觀眾置身在蟲鳴與莫札特歌劇的奇幻場域中，兩種音響對抗交織，象徵著個人與各種體制的拉鋸。而「何創時書法篆刻類特別獎」得主段沐的《書譜：萬物演算》，透過AI機器學習模型分析傳統書寫，創造新舊時代演譯的融合。

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