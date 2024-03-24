T1／連說4次「庫薩斯是聯盟最佳中鋒」　喬伊斯：他值得更多尊重

我是廣告 請繼續往下閱讀
「我們擁有聯盟中最佳的中鋒，他在比賽中總是遭遇很激烈的碰撞，好幾次對手都用犯規想把它推出去；他是最佳的中鋒，但沒有得到哨聲；他是聯盟最佳中鋒，有些人說他會假倒，但事實卻是防守者都想用任何方式嘗試去影響他；他是最佳中鋒；我只希望大家能對他有更多尊重，他每一場比賽要做這麼多事，得分、爭球、搶籃板，我認為該吹的時候要吹，要他更多的尊重。」
在年前、年後本來打出不錯戰績的高雄全家海神，近期因為主控布銳克曼受傷，在進攻端出現一些問題，今天面對新北中信特攻的比賽就是很好的例子，球隊過度依賴庫薩斯，外線出現空檔卻又節奏不對，投到最後沒有信心，進攻模式十分單調。
海神新洋將史考特今晚得到16分17籃板8助攻8抄截，幾乎是準大三元的表現，比較可惜的是投籃命中率不佳，16投僅有4中，這也讓球隊在進攻出現問題時欠缺解決問題的人，只能把球丟給庫薩斯，後者這一場13投11中，拿到32分。
不過喬伊斯還是給予史考特第一周的表現肯定，直言他是高水準的球員，過去打過立陶宛、德國和G聯盟，實力已經通過檢驗，「當然對我們來說，傷了聯盟中最好的後衛很失望，但史考特加入對我們來說也是一換一，他很適合我們，我對他非常滿意。有他加入之後我認為們能夠贏下總冠軍。不過這一場比賽很可惜，就像庫薩斯剛剛說的，今天我們沒能把優勢給展現出來，出手44次三分球真的太多。」
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁