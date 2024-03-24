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IU自爆食物「狂咬150下才吞」！驚人怪癖嚇壞牙醫：有負面影響了

▲IU透露吃東西時很喜歡享受食物的味道，至少要咀嚼150次才願意吞下去，就連牙醫師都忍不住警告，已經對牙齒造成負面影響。（圖／翻攝IU X）
▲IU透露吃東西時很喜歡享受食物的味道，至少要咀嚼150次才願意吞下去，就連牙醫師都忍不住警告，已經對牙齒造成負面影響。（圖／翻攝IU X）

記者詹鎰睿／綜合報導

南韓知名歌手IU（李知恩）將於4月6日、7日在小巨蛋開唱，2個場次總共2萬張門票通通完售，在台人氣高到不行，個人生活也是讓人充滿好奇。不過，IU近日卻在網路節目上自爆，她有個令人意想不到的生活習慣，就是每次吃東西一定要咀嚼到150下才願意吞下去，一度被牙醫師警告，已經對牙齒造成負面影響，讓網友們相當驚訝。

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IU日前受邀登上YouTube頻道「BDNS」的網路節目，分享私下不為人知的一面。沒想到IU大方分享，自己是超級外送派，經常叫外送食物來吃，而她最常吃的就是高熱量的糖醋肉，「我真的很喜歡糖醋肉！」說完下秒便無奈表示，因為正值演唱會期間，腸胃不太舒服，所以她最近都吃粥比較多。

▲IU（右）透露，透過咀嚼才能享受美食在嘴巴的味道，所以她非常喜歡這樣的進食方式。（圖／BDNS YouTube）
▲IU（右）認為透過咀嚼才能享受美食在嘴巴的味道，所以她非常喜歡這樣的進食方式。（圖／BDNS YouTube）
被問到最喜歡什麼樣的粥？IU則回答最喜歡南瓜粥，而且一定要加鳥蛋。主持人文尚勳則分享自己很不喜歡粥，一定要吃能咀嚼的東西。沒想到IU聽完後竟自爆驚人的飲食習慣，「我吃東西時一定要咬很多次。」就連牙醫師都警告她，咀嚼的次數多到已經對牙齒產生負面影響，建議她少咬點。

為此，IU還特別計算每次進食後的咀嚼次數，每口至少咬了150次左右，她說，「如果這一口感覺還不能吞的話，就會多咬幾下才願意吞下去。」而且IU強調她非常喜歡這樣的進食方式，還能充分品嘗食物在嘴巴裡的味道。影片曝光後，立刻驚呆眾人，紛紛推測這就是IU身材維持那麼好的主因。

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