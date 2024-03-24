T1／大巨蛋「歷史性第一球」交給你！阿巴西：我不能讓光哥失望
T1聯盟新北中信特攻今（24）日以90:87擊敗高雄全家海神，中信特攻主將阿巴西得到14分。在今年4月13、14日中信特攻預計會在台北大巨蛋進行職籃比賽，也是台灣籃球史上的一個里程碑。「光哥」李逸驊此前透露特攻的第一球戰術預計設計給阿巴西，後者受到教練團重視，受訪時也表示：「不能讓光哥失望」。
記者黃建霖/新北報導
今天中信特攻贏得非常驚險，雖曾建立起雙位數領先，但卻因為失誤和攻防上的瑕疵，讓海神數度進逼，最終只小贏3分而已。儘管如此，李逸驊肯定球隊這一場的表現，認為大家通過上一場的比賽做出改進，今天有控制好情緒，犯規也拿捏不錯，是最終贏球的關鍵。
仍在齋戒月中的阿巴西，今天這一場比賽攻下14分5助攻3籃板，由於這場比賽4點30分才開始，因此他下半場時已經能夠喝水了，對他來說也像是「天降甘霖」。在賽後回到休息室後，也立刻補充了水分和香蕉。
中信特攻將阿巴西當成球隊核心，對他相當重視，之前李逸驊曾經表示，大巨蛋第一球的戰術希望設計給前者得分。對此阿巴西也樂於承擔：「不能讓光哥失望，不能讓教練失望，看要打什麼，我盡量打進。」而李逸驊則笑說現在還不可以透露戰術，請大家期待。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁