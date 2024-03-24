賞櫻撲空！韓國「櫻花季沒開花」 代表性活動無奈延期
韓國今年春季賞櫻行程因為氣候變遷產生變故，根據韓媒報導，原本預期在3月22日應該綻放的櫻花並未如期盛開，這是韓國30年來首個「沒有櫻花的櫻花季」，許多觀光客更是因此撲空，不少地方政府則陸續宣布當地的代表性賞櫻活動延期，希望地方和店家能夠在櫻花盛開之際迎來新的旅客。
國際中心楊智傑／綜合報導
自1993年舉辦河東櫻花季以來，韓國今年首度碰上預期花季卻沒有櫻花盛開的情況。根據韓國電視台《MBC》報導，河東智異山花開川市場至雙溪寺的「十里櫻花路」（십리벚꽃길）的的1200多棵櫻花樹道路，目前只有少數花苞等著盛開，這讓開心前往當地觀光的遊客大失所望。
報導提到，每年3月下旬，韓國都迎來櫻花盛開的季節，從濟州島一直延伸到北方，吸引大批遊客，今年則預期3月22日的櫻花應該已經展開，因此不少觀光客慕名前來，然而實地調查發現，在韓國最大、最具代表性的櫻花節「鎮海軍港節」開幕前夕，櫻花街上不僅大多只看得到花蕾，普遍還開得稀稀落落。
專家認為，這是受到氣候變遷的異常影響，導致櫻花季節未能如期盛開，其中今年三月頻繁的降雨和寒流導致陽光不足，導致延遲了櫻花的開放時間；包括慶尚北道的慶州、忠清北道的清州市和江原道的江陵，都將櫻花季延後一週。