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流浪貓天天現身門口！收編第1天又奪門而出　結局逆轉：是對的人

▲德州男子康諾羅(Sean Conroy)收編虎斑貓紫羅蘭(Violet)後，第一天過後貓咪竟奪門而出失蹤，令他相當難過。（圖／取自The Dodo）
▲德州男子康諾羅(Sean Conroy)收編虎斑貓紫羅蘭(Violet)後，第一天過後貓咪竟奪門而出失蹤，令他相當難過。（圖／取自The Dodo）

記者潘毅／綜合報導

特殊的緣分不會輕易消散！許多飼養米克斯的飼主，與貓咪相遇的情況，都有著一段特別的故事，德州男子康諾羅(Sean Conroy)收編虎斑貓紫羅蘭(Violet)後，第一天過後貓咪卻又失蹤，令他相當難過，沒想到結局卻讓康諾羅破涕為笑。

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家住德州的康諾羅(Sean Conroy)相當有愛心，在去年冬天時，他在家中後院搭建了小型庇護所，讓流浪貓可以避冬，沒想到卻有一隻虎斑貓天天報到，期間長達2周，讓他覺得一人一貓相當有緣。

▲一隻虎斑貓天天報到，期間長達2周，讓康諾羅(覺得一人一貓相當有緣。（圖／取自The Dodo）
▲一隻虎斑貓天天報到，期間長達2周，讓康諾羅覺得一人一貓相當有緣。（圖／取自The Dodo）
之後康諾羅嘗試拿出罐頭引誘這隻虎斑貓進入家中，沒想到真的成功讓這個在外流浪已久的女孩，找到了溫暖的家，並將其命名為紫羅蘭(Violet)。沒想到好景不常，康諾羅剛收編紫羅蘭(Violet)，隔天打開家門後，貓咪又瞬間奪門而出，讓康諾羅相當難過，認為紫羅蘭或許已經習慣流浪生活，根本沒有想要被自己收編。

▲紫羅蘭被收編後曾奪門而出，但隔天又自己回來，讓主人康諾羅推測，牠應該是跑去跟流浪貓夥伴道別。（圖／取自The Dodo）
▲紫羅蘭被收編後曾奪門而出，但隔天又自己回來，讓主人康諾羅推測，牠應該是跑去跟流浪貓夥伴道別。（圖／取自The Dodo）
然而到了隔天傍晚，康諾羅家門口竟然又出現紫羅蘭的身影，而大門開啟後，貓咪也自己緩步走了進來，之後再也沒有擅自奪門而出的情況發生，才讓康諾羅驚覺「當時牠可能是去跟浪貓同伴告別吧」。目前康諾羅與紫羅蘭的感情相當融洽，一人一貓都是彼此那一個對的人。
 

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