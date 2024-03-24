流浪貓天天現身門口！收編第1天又奪門而出 結局逆轉：是對的人
特殊的緣分不會輕易消散！許多飼養米克斯的飼主，與貓咪相遇的情況，都有著一段特別的故事，德州男子康諾羅(Sean Conroy)收編虎斑貓紫羅蘭(Violet)後，第一天過後貓咪卻又失蹤，令他相當難過，沒想到結局卻讓康諾羅破涕為笑。
記者潘毅／綜合報導
家住德州的康諾羅(Sean Conroy)相當有愛心，在去年冬天時，他在家中後院搭建了小型庇護所，讓流浪貓可以避冬，沒想到卻有一隻虎斑貓天天報到，期間長達2周，讓他覺得一人一貓相當有緣。
之後康諾羅嘗試拿出罐頭引誘這隻虎斑貓進入家中，沒想到真的成功讓這個在外流浪已久的女孩，找到了溫暖的家，並將其命名為紫羅蘭(Violet)。沒想到好景不常，康諾羅剛收編紫羅蘭(Violet)，隔天打開家門後，貓咪又瞬間奪門而出，讓康諾羅相當難過，認為紫羅蘭或許已經習慣流浪生活，根本沒有想要被自己收編。
然而到了隔天傍晚，康諾羅家門口竟然又出現紫羅蘭的身影，而大門開啟後，貓咪也自己緩步走了進來，之後再也沒有擅自奪門而出的情況發生，才讓康諾羅驚覺「當時牠可能是去跟浪貓同伴告別吧」。目前康諾羅與紫羅蘭的感情相當融洽，一人一貓都是彼此那一個對的人。