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王鴻薇轟國軍「國旗變綠」　綠委提英美作法：民進黨統治強國？

▲對於藍委王鴻薇不滿國軍帽上的國旗變成綠色，民進黨立委王定宇表示，不要因政治的狹隘色彩，漠視了專業知識，也冤枉了國軍。（圖／王定宇辦公室提供）
▲對於藍委王鴻薇不滿國軍帽上的國旗變成綠色，民進黨立委王定宇表示，不要因政治的狹隘色彩，漠視了專業知識，也冤枉了國軍。（圖／王定宇辦公室提供）

記者陳威叡／台北報導

國民黨立委王鴻薇今（24）日在臉書上揭露，陸軍關渡地區指揮部便帽上的國旗變成綠色，喊話國防部，請記得國軍是中華民國的國軍，「不是民進黨的國軍，更不是綠色產業鏈的國軍」。對此長期聚焦國防外交的民進黨立委王定宇表示，別因政治狹隘色彩漠視了專業，也冤枉了國軍，參考英美國旗在「低視度迷彩設計」樣貌，反問「難道民進黨已經統治英美強國了嗎？」

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對於王鴻薇指控國防部，關指部軍便帽竟然是隊徽使用彩色、國旗使用綠色，請問這是什麼低視度迷彩？真是綠色奇蹟！

王定宇說明，「低視度迷彩設計」是一個基本專業知識，為了模糊敵方偵測，低視度設計應用在飛機、軍服等軍事裝備上所在多有，常見綠灰黑棕等4色的搭配，「低視度」迷彩效果塗裝，係為兼顧戰備及戰術需求，提高戰場存活及隱匿效果。

王定宇說，不要看見綠色就只想到民進黨，就像是藍色也不是只有國民黨，還有海軍灰藍、空軍藍，真的不要因為政治的狹隘色彩反而漠視了專業知識，也冤枉了國軍弟兄姐妹。

最後王定宇表示，參考英國和美國國旗在「低視度迷彩設計」時的樣貌，這些在各大拍賣網站都查的到。反問難道民進黨已經統治英美強國了嗎？當然不是，這是「低視度迷彩設計」灰黑綠搭配的專業知識。

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