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鄭華娟逝世！「民歌天后」鄭怡悲痛發聲：〈天堂〉影響了很多人

▲才女歌手鄭華娟逝世，擁有「民歌天后」的鄭怡悲痛表示，好友鄭華娟生前為她創作的歌曲〈天堂〉影響了很多人，更成為她的重要代表作。（圖／鄭怡FB）
▲才女歌手鄭華娟逝世，擁有「民歌天后」的鄭怡悲痛表示，好友鄭華娟生前為她創作的歌曲〈天堂〉影響了很多人，更成為她的重要代表作。（圖／鄭怡FB）

記者詹鎰睿／綜合報導

台灣才女歌手鄭華娟今（24）日被證實於21日逝世，享壽60歲，令所有歌迷相當錯愕又不捨，音樂圈好友們也無法置信，紛紛發聲哀悼，包含鄭怡、趙詠華等歌手都忍不住悲痛發聲，「往天涯的盡頭單飛！」活躍80年代的「校園民歌天后」鄭怡發出長文追憶，鄭華娟生前為她創作的〈天堂〉成功影響了很多人，更成為她重要的代表作。

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滾石唱片今晚在臉書悲痛證實好友鄭華娟逝世的消息，「我們摯愛的如同家人的朋友華娟，在3月21日早上離開了這個她一直真心擁抱、熱愛的世界。做為她的同事、朋友、親人，我們聽到這個消息都感到無比的悲傷和哀痛。」

▲台灣才女歌手鄭華娟，由滾石唱片證實21日於德國逝世，享壽60歲，其生前創作過無數經典作品，包含陶晶瑩〈太委屈〉也成為她的代表作。（圖／滾石唱片FB）
▲鄭華娟經滾石唱片證實，已於21日德國逝世，享壽60歲，令音樂人相當沉痛。（圖／滾石唱片FB）
貼文曝光後，湧入眾多歌迷、音樂人留言哀悼，歌手趙詠華表示，「華娟姊姊好走，願妳走到妳想要的天堂」，為〈勇氣〉、〈想見你〉填詞的知名音樂人洪瑞業也留言祝福，「往天涯的盡頭單飛！」

歌手鄭怡則是在臉書發出長文哀悼，「鄭華娟離開我們去天堂了！」並分享昔日與好友的生活點滴，「在1991年我最後一張創作專輯，演唱了華娟創作的〈天堂〉，唯美的一首歌影響了很多人，也成為我很重要的代表作。謝謝華娟留下好多好美的作品，沒有病痛去天堂當天使！」

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