UBA冠軍戰／無敵！游艾喆大三元 政大92：59勝健行、完成四連霸
112學年度UBA大專籃球聯賽最終高潮，萬眾矚目的男子組冠軍賽登場，吸引逾萬名球迷進場；衛冕軍政治大學展現「宇宙」等級的實力，當家球星游艾喆攻下12分、10籃板和11助攻、3抄截，團隊共有10人貢獻分數，終場政大92：59大勝健行科大，斬獲4連霸，游艾喆大學最後一年，完美告別。
記者廖聿偉/台北報導
政大、健行再度狹路相逢，連兩季爭冠，上季冠軍賽政大71：61擊敗健行，拿下兩隊隊史首度爭冠的勝利，快意三連霸，過去政大109、110學年封王二連霸，都是擊敗世新；健行105、108學年冠軍賽，則是贏臺師，107學年則是贏義守，健行今年挑戰隊史第4冠。
報仇心切的健行科大，開賽就跳出奇兵，體重116公斤的中鋒史魯奇連續兩顆三分彈，並包辦球隊前10分中的8分，助隊取得6分領先。
政大第二節海嘯攻勢 一波流擊潰健行
不過兵強馬壯的政大很快展開反擊，一波9：1的攻勢重新要回領先，後衛宋昕澔連續得分，首節政大19：15領先健行。
第二節一開始，政大又是一波11：2的猛攻，將差距擴大至雙位數，也逼迫健行科大喊出暫停。不過政大火力並未停歇，反而變本加厲莊朝勝、吳志鍇和游艾喆等人同時飆分，加上健行失誤過多，政大又是一波10：2的攻勢，分差已來到20分，現場政大球迷嗨翻。
上半場政大全員皆兵，9人得分，其中莊朝勝攻下10分，表現最佳，游艾喆繳出8分、7籃板、7助攻和3抄截全能成績單，宋昕澔也進帳7分。
健行科大第二節被打爆，單節16：32屈居下風，上半場史魯齊貢獻全隊最高12分，其餘隊友得分皆未達雙位數。
「神經刀」李允傑三分彈澆熄健行反撲氣焰
第三節一度落後達24分的健行，靠著劉丞勳領軍拉出一波11：0的反擊，縮小差距，但政大不給對手逆轉機會，「神經刀」李允傑連兩個三分彈，政大又連得10分，要回21分的領先，進入第四節。
大勢已去的健行科大氣勢低迷，決勝節打了7分鐘，團隊只拿下4分，政大一舉將分差拉大到30分以上，比賽已毫無懸念。本場比賽也是政大4連霸中，差距最大的一場。
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